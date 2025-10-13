카카오, 한강 드론 라이트쇼·서울 바비큐 페스타 참여

|
카카오의 캐릭터 브랜드 카카오프렌즈가 가을을 맞아 서울시에서 진행하는 '한강 드론 라이트쇼'와 '서울 바비큐 페스타'에 참여한다고 13일 밝혔다. 한강 드론 라이트쇼와 서울 바비큐 페스타는 국내 및 글로벌 관광객에게 서울의 가을을 만끽할 수 있는 도심형 축제 경험을 제공하기 위해 기획된 행사다.
팝업 부스 '카카오프렌즈, 서울가을'에서는 참여형 이벤트를 열고 한정판 굿즈도 선착순 증정할 예정이다. 피크닉 매트, 보냉백, 담요 등 가을 야외 활동에 어울리는 테마 상품도 판매하며 방문객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공한다.
카카오프렌즈는 서울과 부산 등 주요 랜드마크에서 꾸준히 오프라인 이벤트를 열며 팬덤과 시민들의 높은 호응을 얻어왔다. 2024년 5월 한강 드론 라이트쇼 '프렌즈와 떠나는 별빛 여행'에는 2만 2천여 명이 운집했으며, 올해 7월 부산 광안리에서 열린 '프렌즈투어 in 광안리' 드론쇼 1·2차에는 4만 9천여 명이 참여했다. 부산관광공사와 함께 기획한 부산시티투어 프로그램인 '춘식투어'는 총 1560석이 3시간 만에 매진되며 브랜드 오프라인 경험의 흥행력을 입증했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com