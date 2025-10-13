동원F&B, 日 식품기업 '마루하니치로'와 손잡고 'WILDish 고추참치볶음밥' 출시

기사입력 2025-10-13 16:11


동원F&B, 日 식품기업 '마루하니치로'와 손잡고 'WILDish 고추참…
12일 서울 코엑스에서 열린 한일축제한마당에 참가한 동원F&B 직원이 'WILDish 고추참치볶음밥'을 들고 포즈를 취하고 있다
동원F&B(대표이사 김성용)가 일본의 수산 가공식품 1위 기업 '마루하니치로'와 공동 개발한 'WILDish 고추참치볶음밥'을 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 협업은 한일국교정상화 60주년을 맞아, 양국을 대표하는 수산기업 간의 교류와 협력을 강화하기 위해 이뤄졌다. 'WILDish 고추참치볶음밥'은 동원F&B의 '동원 고추참치'와 마루하니치로의 볶음밥 브랜드 'WILDish'를 결합한 제품이다. 동원 고추참치 특유의 매콤함을 즐길 수 있으며, 참치 살코기를 비롯한 다양한 재료를 200℃로 볶아 불맛을 살린 것이 특징이다.

또한 WILDish 고추참치볶음밥의 포장재에는 마루하니치로의 기술력이 적용돼, 봉지 그대로 전자레인지에 조리한 후 접시에 옮길 필요 없이 간편하게 바로 먹을 수 있다. 220g 용량으로 한 끼 식사에 적합하다.

WILDish 고추참치볶음밥은 지난 8월 일본에서 먼저 출시됐으며, 이온몰·코스모스·중부약품 등 일본의 주요 소매점에서 출시 한 달 만에 10만 개 이상 판매될 만큼 많은 관심을 받고 있다.

동원F&B는 한일 양사가 협력해 기획한 신제품을 알리기 위해, 12일 서울시 강남구 코엑스에서 열린 '한일축제한마당 2025 in Seoul'에서 홍보 부스를 운영했다. 다채로운 프로그램과 함께 홍보 영상을 송출하고, SNS 인증 이벤트 등을 통해 관람객과 적극적으로 소통했다.

동원F&B 관계자는 "한일을 대표하는 두 종합식품기업이 서로의 역량을 결합한 제품을 기획했다"며 "앞으로 펫푸드 등 다양한 분야에서도 지속적으로 협력을 확대할 계획"이라고 말했다.

마루하니치로는 어업, 양식, 가공, 유통을 아우르는 일본 최대 규모의 종합식품기업으로 바이오, 펫푸드, 건강기능식품 등으로 신사업을 확장하고 있다. 동원그룹은 마루하니치로와의 전략적 제휴를 확대해 신사업 및 글로벌 시장 공동 진출을 계획 중이다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 윤현숙 "당장 죽어도 이상하지 않은 몸"...1형 당뇨 투병 심경 ('바디인사이트')

2.

하원미, '누적연봉 1900억' ♥추신수 돈 탕진했다..."도박 소질 없어"

3.

'44kg' 송가인, 실물 얼마나 다르길래.."TV 나오지 마라, 얼굴 작고 날씬"

4.

"배구가 이렇게 재밌는 스포츠였나"…김연경, 스포츠예능 판도까지 뒤흔들었다(신인감독 김연경)[고재완의 전지적 기자 시점]

5.

'백혈병 투병' 차현승 "피부 벗겨짐 반복..수치도 올라야 하는데 안 잡혀"

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 윤현숙 "당장 죽어도 이상하지 않은 몸"...1형 당뇨 투병 심경 ('바디인사이트')

2.

하원미, '누적연봉 1900억' ♥추신수 돈 탕진했다..."도박 소질 없어"

3.

'44kg' 송가인, 실물 얼마나 다르길래.."TV 나오지 마라, 얼굴 작고 날씬"

4.

"배구가 이렇게 재밌는 스포츠였나"…김연경, 스포츠예능 판도까지 뒤흔들었다(신인감독 김연경)[고재완의 전지적 기자 시점]

5.

'백혈병 투병' 차현승 "피부 벗겨짐 반복..수치도 올라야 하는데 안 잡혀"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '감독 선임 임박' 두산, 선수단 정리 단행…LG·SK 트레이드 유산&파워 히터 등 11명 재계약 불가 통보

2.

손흥민 왜 안 나오는 거야? '1위의 꿈' 물거품 됐다

3.

이승엽, 이대호, 김태균, 박병호...차고 넘치던 국대 1루수 씨가 말랐다, 그래서 아예 다 빼버렸다

4.

최악이다! '연봉 꼴찌' 이강인, 차별대우 너무하네…'이제는 떠날 때' EPL 입성으로 최고 연봉 찍는다

5.

'러싱 대신 김혜성 최종 선택?' 웃으며 전세기 탑승 → 도착 하자마자 훈련 완료…로스터 진입 ↑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.