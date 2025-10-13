동원F&B, 日 식품기업 '마루하니치로'와 손잡고 'WILDish 고추참…

|
WILDish 고추참치볶음밥은 지난 8월 일본에서 먼저 출시됐으며, 이온몰·코스모스·중부약품 등 일본의 주요 소매점에서 출시 한 달 만에 10만 개 이상 판매될 만큼 많은 관심을 받고 있다.
동원F&B는 한일 양사가 협력해 기획한 신제품을 알리기 위해, 12일 서울시 강남구 코엑스에서 열린 '한일축제한마당 2025 in Seoul'에서 홍보 부스를 운영했다. 다채로운 프로그램과 함께 홍보 영상을 송출하고, SNS 인증 이벤트 등을 통해 관람객과 적극적으로 소통했다.
동원F&B 관계자는 "한일을 대표하는 두 종합식품기업이 서로의 역량을 결합한 제품을 기획했다"며 "앞으로 펫푸드 등 다양한 분야에서도 지속적으로 협력을 확대할 계획"이라고 말했다.
마루하니치로는 어업, 양식, 가공, 유통을 아우르는 일본 최대 규모의 종합식품기업으로 바이오, 펫푸드, 건강기능식품 등으로 신사업을 확장하고 있다. 동원그룹은 마루하니치로와의 전략적 제휴를 확대해 신사업 및 글로벌 시장 공동 진출을 계획 중이다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com