SGC솔루션, 글라스락 네이버 쇼핑라이브 진행…'버큠' 등 최대혜택

생활유리제조전문기업 SGC솔루션(대표 이광수)이 '글라스락 버큠' 등 다양한 기능성 유리밀폐용기에 혜택을 제공하는 글라스락 네이버 쇼핑라이브를 오는 16일 진행한다고 14일 밝혔다.
소비자들이 선호하는 다양한 컬러로 마련한 네이버쇼핑 단독 상품도 방송에서 선보인다. 점자 뚜껑으로 모두가 차별 없이 사용할 수 있는 냉동밥 전용 용기 '훈맹정음 햇밥용기'를 비롯해, 뚜껑과 함께 냉동 보관이 가능한 유리밀폐용기 '모듈러', 뚜껑까지 전자레인지 사용이 가능한 유리밀폐용기 '리프젠' 등을 라이브 혜택가에 판매한다.
쇼핑라이브 중 구매 시 추가 혜택도 풍성하게 마련했다. 방송 중 라이브 상품 10만원 이상 구매 시 추첨을 통해 세라믹 면기 세트를 증정하고, 라이브 중 댓글 소통 이벤트와 구매 인증 이벤트로 귀여운 캐릭터 콜라보 제품을 증정한다.
SGC솔루션 김정민 팀장은 "글라스락의 위생성과 밀폐력에 진공을 더해 더욱 신선한 보관이 가능한 진공용기 '글라스락 버큠'에 대한 관심도 늘어나는 만큼, 다양한 구성의 버큠 세트와 기능성 유리밀폐용기를 한자리에서 선보이는 라이브 행사를 마련했다"며 "라이브 참여 경품과 SNS 이벤트까지 풍성하게 준비한 이번 온라인 행사를 통해 다양한 혜택을 누리시길 바란다"고 밝혔다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com