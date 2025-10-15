[SC헬스칼럼] 근시·난시 모두 심하면 시력교정 조급하지 않아야

학창 시절부터 두꺼운 안경과 렌즈를 착용하다 성인이 돼서 스마일라식, 스마일프로 같은 시력교정 수술을 받는데 별다른 제약이나 걸림돌은 없다.
특히 심한 난시가 있으면 보다 신중하고 차분하게 시력교정 수술을 받는 것이 중요하다.
우리가 사물을 볼 때 눈의 가장 겉면인 각막을 통해 빛이 통과하면 수정체를 지나 망막에 상을 맺는다. 그런데 동그란 모양의 각막이 눌리면서 타원형으로 변형되면 가로와 세로 방향에서 들어오는 빛의 초점이 달라져 사물이 겹쳐 보이거나 흐려 보인다. 이것이 눈 나쁜 분들을 두고두고 애태우는 난시다.
난시는 3디옵터 이상이면 심한 난시, 5디옵터를 넘어가면 고도난시로 분류한다. 2디옵터 이상의 난시만 갖고 있어도 안경만으로 교정이 잘되지 않는다. 난시가 심할수록 라식, 라섹 등 시력교정도 까다로운데, 각막을 20~30%나 더 깎을 수 있다. 각막 깎는 양이 늘면 신경 손상도 증가하고, 안구건조증과 각막이 퍼지는 각막확장증 또는 수술 후 각막이 원뿔 모양으로 솟는 원추 각막 등 후유증이 생길 가능성이 커진다. 따라서 시력교정을 받을 때는 자신의 난시 여부와 정도, 각막 깎는 양을 꼼꼼하게 점검해야 한다.
요즈음 선호도가 가장 많은 스마일라식과 스마일프로는 난시와 근시의 합이 일정 기준 이상이면 안전 때문에 단독 수술이 어렵다.
이렇게 근시에 심한 난시를 동반한 경우는 먼저 난시를 해결해 수술이 가능한 조건으로 만든 후, 스마일을 받는 것이 아주 효과적이며 안전한 방법이다. 선 난시 교정 후 스마일의 단계별 병합수술이다.
첫 단계 난시 교정술은 '칼리스토아이' 난시추적 항법장치와 고유의 기술로 찌그러진 각막 모양을 동그랗게 복원해 난시를 해결한다. 각막 중심부를 손상하지 않아 각막 겉면을 보존하며 안전하다. 그 후 안정기를 지나면 남은 근시를 스마일라식, 또는 스마일프로로 교정한다.
스마일은 팸토초 레이저로 각막 겉면을 깎지 않고 각막 안에서 시력을 교정한다. 필자의 안과에서 SCI급 국제학술지 코니아저널에 발표한 임상결과에서는 수술 전 5.12 디옵터인 고도난시가 수술 후 0.21로 대폭 줄어들며, 수술 전 0.17이던 평균 시력이 스마일라식 후 0.97로 크게 향상됐다.
시력교정 수술을 원하는 분들은 누구나 하루라도 빨리 불편한 안경과 렌즈로부터 벗어나 자유를 만끽하고 싶어 한다. 하지만 근시와 난시가 심하거나 각막 조건이 좋지 않을 때는 조급해서는 안 된다. 평생 한번 하는 시력교정인 만큼 무리하지 않고 보다 신중하고 느긋한 마음으로 수술 계획을 세워야 한다. 그것이 궁극적으로 자신의 소중한 눈을 지키고, 건강하게 시력을 회복하는 길이다.
도움말=온누리스마일안과 김지선 원장
