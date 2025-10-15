대웅제약, 수능 앞두고 수험생 위한 '임팩타임 A+ 스틱젤리' 출시…T1…

|
2026학년도 대학수학능력시험이 채 1개월도 남지 않았다.
언제 어디서든 간편히 먹을 수 있는 '스틱형 젤리'로, 특히 식물성 천연 카페인과 L-테아닌을 2:1 비율로 조합해 카페인 섭취로 인한 긴장감은 줄이고 안정적인 몰입 유지를 돕는다. L-테아닌은 녹차에 함유된 천연 아미노산으로, 카페인과 함께 섭취할 경우 인지 수행 과제에서의 정확도와 집중력이 위약 대비 유의미하게 향상된 것으로 보고된 바 있다.
또한 콜린과 이노시톨을 각각 200mg씩 배합했다. 콜린과 이노시톨의 원료적 특성으로 각각 신경전달물질의 합성을 증가시키고 그 균형을 조절하는 것으로 알려져 있다. 이와 더불어 타우린 1,000mg, 비타민 B군 8종으로 활력을 더하고, 레몬농축액 3,000mg으로 졸음을 깨우는 상큼한 맛을 구현했다.
박은경 CH마케팅본부장은 "임팩타임 A+ 스틱젤리는 중요한 시험이나 프로젝트를 앞둔 학생들의 환경과 학부모의 걱정을 모두 고려해 출시한 제품"이라며 "수험생과 학부모 모두에게 고카페인 음료 대신 선택할 수 있는 새로운 대안이 되기를 기대한다"고 말했다.
