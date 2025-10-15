대웅제약, 수능 앞두고 수험생 위한 '임팩타임 A+ 스틱젤리' 출시…T1…

대웅제약, 수능 앞두고 수험생 위한 '임팩타임 A+ 스틱젤리' 출시…T1과 협업 한정판 스페셜 패키지도 선보여

기사입력 2025-10-15 09:18


2026학년도 대학수학능력시험이 채 1개월도 남지 않았다.

질병관리청 조사에 따르면, 국내 중·고등학생 5명 중 1명이 졸음을 깨기 위해 주 3회 이상 고카페인 음료를 섭취하는 것으로 나타났다. 그러나 청소년은 성인에 비해 카페인 분해 능력이 낮아 두근거림, 불면, 소화불량, 신경과민 등 부작용 위험이 크다. 이에 따라 청소년과 젊은 세대를 중심으로 '스터디 젤리'라 불리는 대체 식품 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 커피 및 에너지 음료의 대안으로 주목받고 있다.

대웅제약은 이러한 소비자 요구에 맞춰 수험생과 청소년을 위한 '임팩타임 A+ 스틱젤리'를 선보였다.

언제 어디서든 간편히 먹을 수 있는 '스틱형 젤리'로, 특히 식물성 천연 카페인과 L-테아닌을 2:1 비율로 조합해 카페인 섭취로 인한 긴장감은 줄이고 안정적인 몰입 유지를 돕는다. L-테아닌은 녹차에 함유된 천연 아미노산으로, 카페인과 함께 섭취할 경우 인지 수행 과제에서의 정확도와 집중력이 위약 대비 유의미하게 향상된 것으로 보고된 바 있다.

또한 콜린과 이노시톨을 각각 200mg씩 배합했다. 콜린과 이노시톨의 원료적 특성으로 각각 신경전달물질의 합성을 증가시키고 그 균형을 조절하는 것으로 알려져 있다. 이와 더불어 타우린 1,000mg, 비타민 B군 8종으로 활력을 더하고, 레몬농축액 3,000mg으로 졸음을 깨우는 상큼한 맛을 구현했다.

또한 글로벌 e스포츠팀 'T1(티원)'과 협업해 한정판 스페셜 패키지를 선보였다. 이번 패키지는 'A+로 가는 집중 비법'이라는 슬로건과 함께 T1 선수단 이미지를 담아, '몰입'을 직관적으로 표현하며 젊은 세대와의 접점을 한층 강화했다.

박은경 CH마케팅본부장은 "임팩타임 A+ 스틱젤리는 중요한 시험이나 프로젝트를 앞둔 학생들의 환경과 학부모의 걱정을 모두 고려해 출시한 제품"이라며 "수험생과 학부모 모두에게 고카페인 음료 대신 선택할 수 있는 새로운 대안이 되기를 기대한다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

