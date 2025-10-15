동국제약, 창립 57주년 기념 '마이핏V 멀티비타민 이뮨128' 특별 에…

|
동국제약이 창립 57주년을 맞아 '마이핏V 멀티비타민 이뮨128'의 특별 에디션을 선보였다.
이번 특별 에디션은 동국제약의 57년 역사를 레트로 감성으로 위트 있게 담아냈다. 푸른색 바탕에 붉은색의 제품명으로 포인트를 준 기존 패키지 디자인의 컬러 조합을 동일하게 적용했으며, 동국제약의 초창기 CI를 활용한 세심함이 돋보인다. 제품명의 '128' 숫자도 한글로 표기해 재미를 더했으며, 동국제약 건강몰에서 한정 수량으로 선보인다.
이와 함께 동국제약 건강몰에서 57주년 감사제 프로모션을 진행한다. 이뮨 멀티비타민부터 오메가3, 루테인지아잔틴, 코엔자임큐텐, 포스파티딜세린, 콘드로이친, 엘리나C플러스, 혈당유산균, 질유산균, 커큐민, 카무트효소 등 다양한 제품을 프로모션 가격에 만나볼 수 있으며, 기초영양제 첫 구매 시 5,700원 혜택, 5개 구매 시 7종 스페셜 세트 증정, 57주년 쿠폰팩 최대 81% 할인 적용 등의 혜택이 제공된다.
김소형기자 compact@sportschosun.com