동국제약, 창립 57주년 기념 '마이핏V 멀티비타민 이뮨128' 특별 에…

동국제약, 창립 57주년 기념 '마이핏V 멀티비타민 이뮨128' 특별 에디션 선보여

동국제약이 창립 57주년을 맞아 '마이핏V 멀티비타민 이뮨128'의 특별 에디션을 선보였다.

건강식품 브랜드 '마이핏'의 대표 제품인 '마이핏V 멀티비타민 이뮨128'은 빠른 흡수를 위한 액상비타민과 정제&캡슐을 동시에 섭취하는 올인원 멀티비타민 제품으로, 출시 이후 누적 450만병 판매를 돌파했다.

맞춤 설계한 12종의 비타민과 8종의 미네랄 성분을 담고 있는 '마이핏V 멀티비타민 이뮨128'은 에너지 생성에 꼭 필요한 비타민 B군은 1일 영양성분 기준치 대비 최대 4,000% 고함량으로, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연은 150%로 배합해 직장인과 수험생까지 환절기 온 가족의 건강을 챙길 수 있다.

이번 특별 에디션은 동국제약의 57년 역사를 레트로 감성으로 위트 있게 담아냈다. 푸른색 바탕에 붉은색의 제품명으로 포인트를 준 기존 패키지 디자인의 컬러 조합을 동일하게 적용했으며, 동국제약의 초창기 CI를 활용한 세심함이 돋보인다. 제품명의 '128' 숫자도 한글로 표기해 재미를 더했으며, 동국제약 건강몰에서 한정 수량으로 선보인다.

이와 함께 동국제약 건강몰에서 57주년 감사제 프로모션을 진행한다. 이뮨 멀티비타민부터 오메가3, 루테인지아잔틴, 코엔자임큐텐, 포스파티딜세린, 콘드로이친, 엘리나C플러스, 혈당유산균, 질유산균, 커큐민, 카무트효소 등 다양한 제품을 프로모션 가격에 만나볼 수 있으며, 기초영양제 첫 구매 시 5,700원 혜택, 5개 구매 시 7종 스페셜 세트 증정, 57주년 쿠폰팩 최대 81% 할인 적용 등의 혜택이 제공된다.

동국제약 건식사업부 담당자는 "마이핏V 멀티비타민 이뮨128 특별 에디션은 동국제약 창립 57주년을 기념해 제품을 사랑해 준 소비자들에게 감사의 마음과 함께 색다른 즐거움을 선사하기 위해 선보인 한정판 제품"이라며, "이번 57주년 감사제 프로모션에서 특별 에디션을 비롯해 다양한 제품을 풍성한 혜택과 함께 만나볼 수 있는 만큼, 마이핏 브랜드와 함께 환절기 건강을 챙겨보시길 바란다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

