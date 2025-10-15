먼키 테이블오더 "AI 맞춤 마케팅으로 매출·재방문 증가"

기사입력 2025-10-15 10:52


먼슬리키친(먼키)이 운영하는 먼키 테이블오더의 'AI매출업' CRM 서비스 이용 가맹점이 출시 3개월 만에 먼키 전체 가맹점 중 70%를 돌파했다. AI 매출업 CRM 서비스는 고객의 주문 기록, 방문 주기, 이용 시간대 등 데이터를 AI가 분석하여 재방문 가능성이 높은 고객에게 맞춤형 쿠폰이나 프로모션 알림을 발송하는 시스템이다.

15일 먼키에 따르면 자체 조사 결과 지난 7~9월간 서비스를 적용한 100개 외식 매장을 기준으로 매출은 평균 20.3%, 재방문율은 30%, 객단가는 10% 이상 증가한 것으로 집계됐다. 가맹점의 마케팅 투자 대비 매출 효과는 최소 10배에서 최대 20배 수준으로 확인됐으며, 기존의 무차별적 광고 방식에 비해 정교한 타겟 마케팅으로 효율성도 높였다. 먼키는 "이같은 성과는 과도한 할인 없이도 단골 유도에 성공한 정밀 타겟팅 효과 때문"이라고 설명했다. 특히 마케팅 효과가 입증된 경우에만 비용을 부과하는 성과 기반 요금 구조도 자영업자들에게 긍정적으로 작용한 것으로 보고 있다.

AI 매출업 CRM 서비스는 먼슬리키친이 지난 7년간 1,000개 이상의 외식 매장을 직접 운영하며 축적한 주문 이력, 시간대별 주문 패턴 등의 데이터를 기반으로 설계됐다. 기존의 대다수 마케팅이 불특정 다수를 대상으로 했던 것과 달리, 먼키의 이 시스템은 재방문 가능성이 높은 고객과 시점에 집중된 타겟 마케팅으로 효율성을 극대화한 것이 특징이다.

통계청에 따르면 음식점 및 주점업의 광고·홍보비는 최근 3년 연속 증가세를 보이고 있으나, 소상공인연합회 조사에서는 "광고에 대한 효과 불확실성과 심리적 압박"이 가장 큰 부담 요인으로 지목됐다. 이 같은 상황에서, 먼키의 해당 서비스는 성과가 입증된 타겟 마케팅을 성과형 과금 구조로 제공함으로써, 자영업자에게 실질적인 부담을 줄인 사례로 평가받고 있다.

먼키는 AI 기반 CRM 서비스 외에도 무약정·수수료 0원 요금제, 선 공사 및 설치 시공 없이 즉시 사용하는 무선 올인원 기기, 3~5일 연속 사용 가능한 고용량 배터리와 고속 충전 시스템 등을 함께 제공하고 있다.

김혁균 대표는 "먼키 가맹점 중 AI매출업 서비스를 이용하는 곳이 70% 이상에 달한 것은 매장들이 매출 증진 효과를 직접 체감했기 때문"이라며 "자영업자의 수익에 실질적으로 기여할 수 있는 기술 개발에 집중하겠다"고 말했다.

한편 먼키는 업계 최초로 AI 기반 CRM 기능을 접목한 테이블오더 서비스로의 확장까지 국내는 물론 해외 시장에서도 기술과 서비스 혁신을 주도한다는 방침이다. 먼키 테이블오더는 테이블오더 부문 세계 최초로 기술·디자인 특허를 동시에 확보하고, 2025 레드닷 디자인 어워드 수상작으로 선정된 바 있다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

