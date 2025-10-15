10월 15일은 '세계 손씻기의 날'…우리나라 '올바른 손씻기' 실천율은?

10월 15일은 '세계 손씻기의 날'…우리나라 '올바른 손씻기' 실천율은…
　　◇용변 후 손씻기 실천율. 자료=질병관리청

10월 15일 '세계 손씻기의 날'을 맞아 질병관리청이 국립중앙의료원과 수행한 2025년 감염병 예방행태 실태조사 결과를 발표했다.

지난 6월 10일부터 7월10일까지 공중화장실을 이용하는 19세 이상 성인 4893명을 대상으로 실시한 관찰조사 결과다.

'용변 후 손씻기 실천율'은 84.1%, '비누를 사용한 손씻기 실천율'은 45.0%로 전년의 76.1%, 31.8% 대비 상승했다. 다만, 30초 이상 비누를 사용하여 '올바르게 손을 씻은 경우'는 10.3%로 전년(10.5%)과 유사한 수준이었다. 용변 후 손을 씻는 전체 시간은 평균 12.2초로 전년(10.9초)대비 늘어났으나, 비누거품으로 손을 비벼 닦는 시간은 평균 4.8초로, 전년 (5.6초) 대비 줄어들었다.

손씻기 실천율은 매년 점진적으로 상승하는 추세로 손씻기에 대한 인식은 높아지고 있으나, 흐르는 물에 비누로 손의 모든 표면을 문질러 30초 이상 손을 씻는 '올바른 손씻기' 실천율은 여전히 낮은 수준(10.3%)이다.

임승관 질병관리청장은 "감염병 예방수칙은 비용이 들지 않는 가장 기초적이고 효과적인 예방 수단으로, 동절기 호흡기 감염병 유행 등에 대비하여 기침예절과 함께 손씻기 등 예방수칙을 준수할 것을 당부드린다"며, "특히 손을 씻을 때 지나치기 쉬운 손끝, 손가락 사이, 손톱 밑 등을 꼼꼼히 닦을 수 있도록 '올바른 손씻기 6단계'를 잘 실천해 달라"고 강조했다.

한편 질병관리청은 세계 손씻기의 날을 맞아 감염병 예방을 위한 올바른 손씻기의 중요성을 알리고, 대국민 인식도 제고를 위해 국립중앙의료원과 온·오프라인 홍보 활동을 다각적으로 추진하고 있다.

우선 질병관리청에서 제작한 올바른 손씻기 홍보물(동영상, 카드뉴스, 리플렛, 스티커 등)을 각 지역사회 및 유관기관에 배포하는 것 외에도 SNS를 통하여 국민참여형 이벤트인 '버블하트 손씻기 챌린지'를 3회 진행했다.

또한, 서울시와 협력을 통해 한강시민공원 공중화장실 138개소에 손씻기 메시지를 부착했으며, 지난 9월부터 11월 초까지 전국 10개 지역에서 축제현장을 통한 체험방식의 홍보행사인 찾아가는 "감염병 예방행태 홍보부스"를 운영하는 등 지역사회 연계를 통해 올바른 손씻기 홍보 확산을 위한 특색있는 사업을 추진중이다.
