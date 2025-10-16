'신예 2세마 격돌' 쥬버나일 시리즈 2관문 농협중앙회장배 승자는

기사입력 2025-10-17 03:02


19일 렛츠런파크 서울 제7경주로 펼쳐질 제21회 농협중앙회장배(L, 1,200m, 국OPEN, 2세 이상, 총상금 2억원) 대상경주 승자는 누가 될까.

농협중앙회장배는 경주마 생산지원을 목적으로 2004년 농협중앙회의 후원 아래 특별경주로 처음 시행된 이후, 2007년 대상경주로 승격되었다. 2019년부터는 쥬버나일 시리즈의 두 번째 관문으로 자리매김했으며, 렛츠런파크 부경의 김해시장배(L)와 동일한 조건으로 운영되고 있다. 2015년부터는 1200m 단거리 경주로 치러지고 있으며, 역대 최고 기록은 2018년 '왕벚꽃'이 세운 1분11초4다. 최근 4년간 대체로 1분13초대 기록으로 우승이 확정되는 추세를 보인다. 한때 암말 한정 경주였으나 2017년부터 성별 제한이 폐지되었고, 2018년부터 6년간 수말이 연속 우승을 차지했다. 또한, 최근 3년간은 단거리임에도 중·하위권에서 출발한 말들이 막판 추입으로 역전 우승을 거두는 이변이 이어지며 경마팬들의 흥미를 더해왔다.


'신예 2세마 격돌' 쥬버나일 시리즈 2관문 농협중앙회장배 승자는
◇치프스타. 사진제공=한국마사회
치프스타(2전 2/0/0, 레이팅 44, 한국 암 2세 밤색, 부마 섀클포드, 모마 한라축제, 마주 김길리, 조교사 문병기)

지난 8월 루키스테이크스앳서울에서 7마신 차 우승을 차지하며 '슈퍼루키'라는 별명을 얻었다. 데뷔전에서는 무려 16마신 차 대승을 거두며 국6등급 1200m 신기록(1분12초4)을 달성, 1등급 말들의 평균 기록(1분12초3)과 맞먹는 성적을 거뒀다. 이번 경주에서는 중위권에서 안정적 레이스 운용을 할 것으로 보인다. 초반 빠른 페이스에도 휘둘리지 않고 힘을 비축해 직선 주로에서 폭발력을 발휘하는 타입인 만큼 종반 스피드에서 우위를 점할 가능성이 크다. 기승을 맡은 최범현 기수는 '치프스타'와 데뷔 때부터 호흡을 맞춰왔으며, 이번에 우승할 경우 농협중앙회장배 최다승(3회) 기수에 오르게 된다.


'신예 2세마 격돌' 쥬버나일 시리즈 2관문 농협중앙회장배 승자는
◇원평스킷. 사진제공=한국마사회
원평스킷(3전 1/1/0, 레이팅 31, 한국, 암, 2세, 갈색, 부마 머스킷맨, 모마 킬라리드, 마주 김용재, 조교사 정호익)

쥬버나일 시리즈 1차 관문인 문화일보배(L)에서 '무제한급'에 이어 2위를 차지한 '원평스킷'은 빠른 스피드와 스타트 능력을 바탕으로 선행에 강점을 보이는 경주마다. 데뷔전에서는 1000m를 1분1초3의 준수한 기록으로 우승하며 강렬한 인상을 남겼다. '위너스맨', '라온퍼스트' 등을 배출한 '머스킷맨'의 자마이며, 최근 신예 강자를 꾸준히 발굴하고 있는 정호익 조교사의 관리 아래 출전한다. 게이트 번호에 상관없이 선행으로 달릴 수 있는 능력을 가지고 있어 선두에서 경주를 이끌어갈 것으로 보인다.


'신예 2세마 격돌' 쥬버나일 시리즈 2관문 농협중앙회장배 승자는
◇더선불사조. 사진제공=한국마사회
더선불사조(1전 1/0/0, 레이팅 30, 한국 암 2세, 밤색, 부마 킹삭스, 모마 스톰커밍, 마주 한명로, 조교사 정하백)

데뷔전에서 강력한 추입력을 선보이며 우승을 거머쥔 '더선불사조'는 혈통적으로도 잠재력이 돋보이는 기대주다. 부마 '킹삭스'는 과거 쥬버나일 시리즈인 강서구청장배와 브리더스컵을 모두 제패한 명마로, '더선불사조' 역시 그 우수한 혈통을 이어받은 기대주로 평가된다. 지난 7월 데뷔한 정하백 조교사(15조)의 관리 하에 성장 중인 이 말은, 어린 2세마를 집중적으로 관리하며 단거리 경주에서 강점을 보여온 정 조교사의 노련한 지도 아래 훈련을 이어가고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]함은정, ♥8살 연상 김병우 감독과 결혼…11월의 신부 된다 [전문]

2.

'수사반장' 배우 박상조, 4일 폐암 투병 끝 별세...향년 79세

3.

‘사업가 결별’ 화사 ♥박정민에 사심 고백 “장문의 편지까지 썼다”

4.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

5.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

[공식]함은정, ♥8살 연상 김병우 감독과 결혼…11월의 신부 된다 [전문]

2.

'수사반장' 배우 박상조, 4일 폐암 투병 끝 별세...향년 79세

3.

‘사업가 결별’ 화사 ♥박정민에 사심 고백 “장문의 편지까지 썼다”

4.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

5.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"

2.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

3.

'김연경 은퇴' 흥국생명 자존심 상하네, '기업은행·도로공사' 2강 체제 예고…"연경언니 빠진 게 크지만"

4.

[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도 '0G 베테랑' 뺐다

5.

'2년만에 또 충격 재현' 3위 기적에도 탈락이라니…이제 프런트의 시간이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.