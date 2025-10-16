'신예 2세마 격돌' 쥬버나일 시리즈 2관문 농협중앙회장배 승자는

19일 렛츠런파크 서울 제7경주로 펼쳐질 제21회 농협중앙회장배(L, 1,200m, 국OPEN, 2세 이상, 총상금 2억원) 대상경주 승자는 누가 될까.
농협중앙회장배는 경주마 생산지원을 목적으로 2004년 농협중앙회의 후원 아래 특별경주로 처음 시행된 이후, 2007년 대상경주로 승격되었다. 2019년부터는 쥬버나일 시리즈의 두 번째 관문으로 자리매김했으며, 렛츠런파크 부경의 김해시장배(L)와 동일한 조건으로 운영되고 있다. 2015년부터는 1200m 단거리 경주로 치러지고 있으며, 역대 최고 기록은 2018년 '왕벚꽃'이 세운 1분11초4다. 최근 4년간 대체로 1분13초대 기록으로 우승이 확정되는 추세를 보인다. 한때 암말 한정 경주였으나 2017년부터 성별 제한이 폐지되었고, 2018년부터 6년간 수말이 연속 우승을 차지했다. 또한, 최근 3년간은 단거리임에도 중·하위권에서 출발한 말들이 막판 추입으로 역전 우승을 거두는 이변이 이어지며 경마팬들의 흥미를 더해왔다.
지난 8월 루키스테이크스앳서울에서 7마신 차 우승을 차지하며 '슈퍼루키'라는 별명을 얻었다. 데뷔전에서는 무려 16마신 차 대승을 거두며 국6등급 1200m 신기록(1분12초4)을 달성, 1등급 말들의 평균 기록(1분12초3)과 맞먹는 성적을 거뒀다. 이번 경주에서는 중위권에서 안정적 레이스 운용을 할 것으로 보인다. 초반 빠른 페이스에도 휘둘리지 않고 힘을 비축해 직선 주로에서 폭발력을 발휘하는 타입인 만큼 종반 스피드에서 우위를 점할 가능성이 크다. 기승을 맡은 최범현 기수는 '치프스타'와 데뷔 때부터 호흡을 맞춰왔으며, 이번에 우승할 경우 농협중앙회장배 최다승(3회) 기수에 오르게 된다.
쥬버나일 시리즈 1차 관문인 문화일보배(L)에서 '무제한급'에 이어 2위를 차지한 '원평스킷'은 빠른 스피드와 스타트 능력을 바탕으로 선행에 강점을 보이는 경주마다. 데뷔전에서는 1000m를 1분1초3의 준수한 기록으로 우승하며 강렬한 인상을 남겼다. '위너스맨', '라온퍼스트' 등을 배출한 '머스킷맨'의 자마이며, 최근 신예 강자를 꾸준히 발굴하고 있는 정호익 조교사의 관리 아래 출전한다. 게이트 번호에 상관없이 선행으로 달릴 수 있는 능력을 가지고 있어 선두에서 경주를 이끌어갈 것으로 보인다.
데뷔전에서 강력한 추입력을 선보이며 우승을 거머쥔 '더선불사조'는 혈통적으로도 잠재력이 돋보이는 기대주다. 부마 '킹삭스'는 과거 쥬버나일 시리즈인 강서구청장배와 브리더스컵을 모두 제패한 명마로, '더선불사조' 역시 그 우수한 혈통을 이어받은 기대주로 평가된다. 지난 7월 데뷔한 정하백 조교사(15조)의 관리 하에 성장 중인 이 말은, 어린 2세마를 집중적으로 관리하며 단거리 경주에서 강점을 보여온 정 조교사의 노련한 지도 아래 훈련을 이어가고 있다.
