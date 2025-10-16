천고마비의 계절, 렛츠런파크 서울서 축제를 즐겨보자

|
'천고마비의 계절' 가을을 맞아 렛츠런파크 서울이 다채로운 축제를 선보인다.
18일부터 26일까지 매주 토~일요일에는 렛츠런파크 서울 관람대 주변에서 '소상공인 상생마켓'이 열린다. 지역 청년 창업가와 소상공인의 판로를 지원하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 기획된 이번 행사에는 총 20팀의 청년, 소상공인 셀러가 참여해 개성 있는 제품을 선보인다. 핸드메이드 소품과 생활용품, 푸드트럭 먹거리, 농산물 직거래 판매 등 다채로운 즐길 거리가 마련된다. 청년 창업팀과 소상공인들이 직접 제작한 패브릭·가죽공예 등 감각적인 수공예품과 지역 농가의 신선한 특산물도 현장에서 만나볼 수 있다.
18~19일에는 경주로를 달리는 이색 마라톤 대회도 펼쳐진다. 경마공원 미션투어 이벤트, 치어리딩 공연, 럭키드로우, 페이스페인팅, 푸드트럭 등 다양한 즐길 거리가 마련된다. 특히 미션투어 이벤트에서는 88승마장, 포니랜드, 말박물관, 놀라운지 등 주요 체험 공간을 탐방하며 인증사진을 남기면 푸짐한 경품도 받을 수 있다. 19일 열리는 대통령배에서는 참여형 게임 및 스탬프 투어, 푸드트럭 먹거리 존 등이 운영된다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com