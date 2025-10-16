말박물관, AI 도슨트 서비스 시작

기사입력 2025-10-17 03:02


말박물관, AI 도슨트 서비스 시작
◇사진제공=한국마사회

말박물관, AI 도슨트 서비스 시작
◇사진제공=한국마사회

렛츠런파크 서울의 마사회 말(馬)박물관이 AI 도슨트 전시 해설을 시작한다.

AI 도슨트 전시 해설은 박물관 내 각각의 진열장에 붙어 있는 QR코드를 휴대폰으로 스캔하면 해당 전시품에 대한 설명 영상을 볼 수 있는 프로그램. 특히 어린이들의 관심과 흥미를 끌기 위해 애니메이션으로 제작한 작은 요정이 도슨트로 등장한다. 약 1분 내외의 길이로 제공되는 총 10개의 해설 영상은 박물관 상설전시실의 주요 전시물을 담고 있다. 전시실 입구에 소개된 '말의 진화도'와 '한반도 말문화 연표'를 비롯해 재갈, 발걸이, 안장, 말방울 등이 대표적이다. AI 도슨트는 사람들이 재갈을 언제부터 사용해 말을 길들였는지, 안장과 발걸이, 말방울의 기능은 무엇인지, 편자를 말의 발굽에 못으로 박아도 왜 아프지 않은지 등에 대해 모형이나 참고영상 등을 활용해 설명해 준다. 전시실을 찾은 관람객은 물론이고 시공간의 제약 없이 누구나 원격으로 전시를 무료 관람할 수 있다.

말박물관 관계자는 AI 도슨트 해설 서비스에 대해 "마구는 승마를 하지 않으면 일상에서 접하기 어려운 물건이고, 설명에도 한자가 많아 성인조차 어렵게 느끼는 점을 고려해 이해하기 쉽게 설명했다"며 "상주 도슨트가 있어도 관람객 대부분은 전시 설명을 요청하는 경우가 드문데 휴대폰만 있으면 언제나 나만의 도슨트를 불러낼 수 있고, 심지어 다시 듣기나 멈춰 보기도 가능하므로 이용자들의 만족도가 더 높아질 것으로 기대된다"고 말했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]함은정, ♥8살 연상 김병우 감독과 결혼…11월의 신부 된다 [전문]

2.

'수사반장' 배우 박상조, 4일 폐암 투병 끝 별세...향년 79세

3.

‘사업가 결별’ 화사 ♥박정민에 사심 고백 “장문의 편지까지 썼다”

4.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

5.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

[공식]함은정, ♥8살 연상 김병우 감독과 결혼…11월의 신부 된다 [전문]

2.

'수사반장' 배우 박상조, 4일 폐암 투병 끝 별세...향년 79세

3.

‘사업가 결별’ 화사 ♥박정민에 사심 고백 “장문의 편지까지 썼다”

4.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

5.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"

2.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

3.

'김연경 은퇴' 흥국생명 자존심 상하네, '기업은행·도로공사' 2강 체제 예고…"연경언니 빠진 게 크지만"

4.

[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도 '0G 베테랑' 뺐다

5.

'2년만에 또 충격 재현' 3위 기적에도 탈락이라니…이제 프런트의 시간이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.