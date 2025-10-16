밥상 잘 차리는 자, 판을 지배한다! '선행형 선수' 주목해야 할 이유

기사입력 2025-10-17 03:02


밥상 잘 차리는 자, 판을 지배한다! '선행형 선수' 주목해야 할 이유
◇사진제공=국민체육진흥공단

야구 1~2번 타자는 '테이블 세터'로 불린다. 출루를 통해 중심 타선인 3~5번 타자가 득점 찬스를 잡을 수 있는 소위 '밥상을 차려주는 역할'을 맡기 때문이다.

경륜에선 '선행형 선수'가 테이블 세터와 비슷한 역할을 한다. 초반부터 경주를 이끌며 후속 주자들에게 유리한 포지션을 만들어 주기 때문이다. 다만 후미 선수들에게 마냥 유리한 건 아니다. 선행이 경주 주도권을 쥐는 만큼, 추입형 선수가 타이밍을 놓치거나 진로가 막히면 초반부터 앞서 달린 선행형이 그대로 결승선을 통과할 확률이 높기 때문이다.

특선급에서는 세종팀 김범수(25기, S1), 김영수(26기, S2), 김홍일(27기, S1), 수성팀 김옥철(27기, S1), 석혜윤, 손제용(이상 28기, S1), 임유섭(27기, S2), 정해민(22기, S1), 동서울팀 원준오(28기, S2,), 임재연(28기, S3), 박경호(27기, S1), 김포팀 김우겸(27기, S1), 김태범(25기, S1), 박건수(29기, S1)가 대표적 '선행형 선수'다. 우수급은 강동규(26기, A1, 김해B), 김광오(27기, A1, 창원 상남), 김민배(23기, A2, 세종), 김태완(29기, A1, 동서울), 김태율(28기, A1, 창원 상남), 김환윤(23기, A1, 세종), 류재민(15기, A1, 수성), 마민준(29기, A1, 부산), 박건이(28기, A1, 창원 상남) 배규태(29기, A1, 수성), 배수철(26기), 안재용(27기, A2, 창원 상남), 이성재(29기, A1, 전주), 이정석(28기, A1, 동서울), 정현수(26기, A1, 신사) 등이 선행형으로 분류된다. 선발급은 강형묵(21기, B1, 신사), 고재성(11기, B2, 전주), 고재준(14기, B1, 대전 도안), 김기동(11기, B1, 금정), 김상근(13기, B2, 경남 진해), 김재웅(11기, B2, 월평), 박희준(29기, B1, 창원 상남), 배석현(26기, B1, 세종), 성용환(28기, B1, 금정), 윤승규(26기, 서울 한남) 등이 선행 승부를 펼친다.

선행형 선수는 같은 팀 동료들에겐 고마운 존재. 연대하는 마크-추입형 선수들이 따라잡거나, 우승을 가져갈 수 있기 때문이다. 특히 연대 대결이 두드러지는 최근 흐름 속에서는 누가 선행을 서고 누가 마크를 하는지는 전략의 핵심이라 할 수 있다. 때문에 대부분의 팀이 강력한 선행형 선수를 키우는 데 집중하는 편이다. 결과적으로 예측에서도 선행형과 추격에 나설 선수가 누구인지를 파악하는 게 우선일 수밖에 없다.

예상지 경륜위너스 박정우 부장은 "연대별로 강한 선행형 한 명이 열 명의 추입형보다 낫다. 확실하게 앞을 끌고 갈 선수가 있는 연대는 협공이 거의 필연적"이라고 지적했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]함은정, ♥8살 연상 김병우 감독과 결혼…11월의 신부 된다 [전문]

2.

'수사반장' 배우 박상조, 4일 폐암 투병 끝 별세...향년 79세

3.

‘사업가 결별’ 화사 ♥박정민에 사심 고백 “장문의 편지까지 썼다”

4.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

5.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

[공식]함은정, ♥8살 연상 김병우 감독과 결혼…11월의 신부 된다 [전문]

2.

'수사반장' 배우 박상조, 4일 폐암 투병 끝 별세...향년 79세

3.

‘사업가 결별’ 화사 ♥박정민에 사심 고백 “장문의 편지까지 썼다”

4.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

5.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"

2.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

3.

'김연경 은퇴' 흥국생명 자존심 상하네, '기업은행·도로공사' 2강 체제 예고…"연경언니 빠진 게 크지만"

4.

[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도 '0G 베테랑' 뺐다

5.

'2년만에 또 충격 재현' 3위 기적에도 탈락이라니…이제 프런트의 시간이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.