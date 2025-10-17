"전립선암 진단 시 환자 절반 이미 고위험"…대한비뇨의학회 "전립선암 국…

[스포츠조선 장종호 기자] 대한비뇨의학회(회장 서성일)는 최근 대한의학회 국제학술지 'JKMS(Journal of Korean Medical Science)' 2025년호에 게재된 연구 결과를 근거로, "전립선암 국가검진 도입이 시급하다"는 공식 입장을 밝혔다.
연구진은 이와 관련해 "서구 국가에서는 PSA(Prostate-Specific Antigen, 전립선특이항원) 선별검사 도입 이후 저위험군 비율이 증가하는 추세와 달리, 한국은 이와 반대로 저위험군 비율은 감소하고, 고위험군 비율이 높아지는 역현상이 발생하고 있다"며, "이는 국가 차원의 조기 검진 체계가 부재한 결과"라고 분석했다.
지역 간 검진 불균형도 두드러졌다. 농어촌 지역 환자의 고위험 비율은 55.4%로, 도시 지역(47.7%)보다 7.7%나 높은 수치를 기록했다.
서성일 대한비뇨의학회 회장(삼성서울병원 비뇨의학과 교수)은 "전립선암은 이제 더 이상 개인의 문제가 아니라, 국가적 대응이 필요한 질환"임을 피력하며, "피검사를 통해 조기에 전립선암을 간단히 확인할 수 있는 PSA 검사를 국가암검진 항목에 포함하고, 농어촌 및 취약 지역 등 검진 사각지대에 대한 접근성을 강화할 수 있는 정책 마련이 시급하다"고 밝혔다. 이어 "전립선암 조기 검진 도입과 더불어 과잉진단 및 과잉치료를 방지할 명확한 원칙을 마련하고, 환자와 의료진이 함께 의사결정을 내리는 체계를 구축해야 한다"고 촉구했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
