"짧은 소아 전신마취, 지능·행동 발달에 영향 없어"

기사입력 2025-10-17 09:27


"짧은 소아 전신마취, 지능·행동 발달에 영향 없어"
사진출처=게티이미지뱅크(서울대병원)

[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원 소아마취통증의학과 이지현·지상환 교수 연구팀이 생후 2세 미만 소아를 대상으로 진행한 대규모 임상연구에서 짧은 전신마취가 아이들의 지능이나 행동 발달에 부정적인 영향을 주지 않는다는 사실을 확인했다. 또한 전신마취 중 보조 약제를 병용해 흡입마취제 농도를 약 30% 줄였을 때도 인지 능력과 정서·행동 발달에는 차이가 없었다. 이번 연구는 부모들이 가장 우려하는 '소아 전신마취의 안전성'에 과학적 근거를 제시했다는 점에서 의미가 크다.

매년 전 세계 수백만 명의 아이들이 수술이나 시술을 위해 전신마취를 받는다. 가장 흔히 사용되는 방법은 '마취 가스'라 불리는 흡입마취제를 이용하는 것이다. 그러나 부모들은 어린 나이에 마취를 받으면 뇌 발달에 문제가 생기지 않을까 걱정한다. 일부 동물실험에서는 흡입마취제가 신경세포 손상이나 인지 기능 저하를 유발할 수 있다는 결과가 보고됐으며, 미국 식품의약국(FDA)도 2016년 3세 미만 영유아가 장시간(3시간 이상) 혹은 반복적으로 전신마취를 받을 경우 뇌 발달에 해로울 수 있다고 경고한 바 있다.

하지만 지금까지의 임상연구에서는 단회 혹은 짧은 전신마취가 장기적인 인지 기능에 뚜렷한 문제를 남기지 않는다는 결과가 확인됐다. 다만, 어떤 마취제가 더 안전한지, 또는 여러 약제를 병용 투여하며 흡입마취제의 사용량을 줄이는 방식이 도움이 되는지에 대해서는 근거가 충분하지 않았다. 이에 연구팀은 신경 독성이 적다고 알려진 진정제 덱스메데토미딘과 진통제 레미펜타닐을 흡입마취제 세보플루란과 함께 사용하는 '균형 마취'가 아이들의 신경 발달에 미치는 영향을 검증하기 위해 연구를 진행했다.

균형마취란 하나의 약제 대신 여러 약물을 함께 사용해 마취 효과를 유지하면서 부작용을 줄이는 방법을 말한다.

이번 연구는 2020년부터 2023년까지 생후 2세 미만 단회 수술 환자 400명을 대상으로 시행된 전향적·이중맹검·무작위 임상시험이다. 약 2시간 이내의 짧은 수술만을 대상으로 했으며, 참여 환자는 무작위로 두 그룹에 배정됐다. 한 그룹은 흡입마취제(세보플루란)만 사용한 '단독군', 다른 그룹은 같은 세보플루란에 보조 약제(덱스메데토미딘, 레미펜타닐)를 함께 투여한 '병용군'이었다.

이후 환자들이 만 28~30개월이 되었을 때 비언어적 지능검사(K-Leiter-R)와 보호자 보고식 행동·정서 발달 평가(CBCL)를 시행하여 발달 상태를 비교했다. 최종적으로 343명의 환자가 분석에 포함됐다.


"짧은 소아 전신마취, 지능·행동 발달에 영향 없어"
분석 결과, 두 그룹의 평균 마취 시간은 약 75분으로 차이가 없었다. 병용군의 흡입마취제 농도는 평균 1.8%로 단독군(2.6%)보다 약 30% 낮았다(P<0.001).

그러나 지능지수(IQ), 행동·정서 발달, 언어 능력 등 모든 평가 항목에서 통계적으로 유의한 차이는 관찰되지 않았다(P>0.05). 즉, 짧은 단회 수술에서 흡입마취제를 줄이면서 보조 약제를 함께 사용하는 마취 방식이 아이들의 단기간의 인지나 정서 발달에 임상적으로 유의한 차이를 가져다주지 않았다는 것이다.


이전 해외 주요 연구들인 PANDA(Pediatric Anesthesia Neurodevelopment Assessment), MASK(Mayo Anesthesia Safety in Kids), GAS(General Anaesthesia compared to Spinal anaesthesia)는 주로 '마취 유무'나 '전신마취와 척추마취의 차이'에 초점을 맞췄다. 반면 이번 연구는 전신마취가 필요한 소아에서 실제 임상에서 널리 사용되는 흡입마취제의 농도를 조절하는 '균형 마취'의 안전성을 직접 검증했다는 점에서 차별성을 가진다. 이번 연구 결과는 향후 소아 전신마취 시 약제 선택 및 용량 조절에 참고할 수 있는 근거로 활용될 것으로 기대된다.

지상환 교수(소아마취통증의학과)는 "이번 결과는 만 28~30개월 시점의 중간 분석으로, 현재까지는 짧은 전신마취가 아이들의 인지나 정서 발달에 영향을 주지 않는 것으로 보인다"며 "향후 만 5세 시점의 추적 평가를 통해 장기적인 안전성을 최종적으로 검증할 계획"이라고 밝혔다.

이지현 교수(소아마취통증의학과)는 "이번 연구는 실제 임상 환경에서 단회 전신마취의 단기 신경발달 영향을 객관적으로 검증한 중요한 결과로, 현재 널리 사용되는 흡입마취제가 비교적 안전하다는 점을 보여준다"며 "이번 결과가 부모와 의료진의 불안을 덜어주고, 향후 소아마취의 안전 가이드라인 마련에도 기여하기를 기대한다"고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 'Anesthesiology'(IF 9.1) 최신호에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"짧은 소아 전신마취, 지능·행동 발달에 영향 없어"
서울대병원 소아마취통증의학과 이지현 교수(왼쪽)와 지상환 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

2.

핀트 못잡은 김종국, 아내 비공개 문제가 아닌데 "된통 꼬여 억울"[SC이슈]

3.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 쓰러져 구토"..30kg나 빠진 근황

4.

유진 공개저격한 상대 여배우 누구…"입에서 담배 썩은 냄새"[SC리뷰]

5.

미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달라"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

2.

핀트 못잡은 김종국, 아내 비공개 문제가 아닌데 "된통 꼬여 억울"[SC이슈]

3.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 쓰러져 구토"..30kg나 빠진 근황

4.

유진 공개저격한 상대 여배우 누구…"입에서 담배 썩은 냄새"[SC리뷰]

5.

미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달라"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

36세에 생애 첫 태극마크라니… 그런데 덤덤하다? "국대포수 이전에 우승포수 되고 싶다"

2.

"한국 심판 너무 화나!" 인내심 박살 난 日 이강인-일본 팬들, 역사적 승리 후 분노 폭발..."제발 파울 좀 불어라" 비판

3.

한화에도 강한데… '라스트 히어로' 양창섭은 대체 어디에? 첫 가을, 그림자 투수된 이유[PO]

4.

'손흥민처럼 굿바이' 대반전! 내년 1월 쏘니따라 MLS행 선택 →"토트넘, 대체자 확보에 분주"

5.

英 단독 보도! "손흥민 오프시즌 단기 임대, EPL 깜짝 복귀"→'초대박 시나리오' 앙리·베컴처럼 계약 조항에 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.