'10월 재혼' 은지원, 남다른 결혼 로망..."절에서 결혼, 주례는 스…

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 은지원이 남다른 결혼 로망을 고백한다.
18일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이민우 가족의 3대 첫 여행기가 공개된다.
3대 첫 여행에 들뜬 이민우 어머니는 가족들을 위해 각종 떡, 과일, 음료 등 직접 준비하며, 큰손 어머니다운 간식 3단 찬합을 선보여 모두를 놀라게 한다. 6세 딸은 차 안에서 로제의 '아파트'를 열창하며 여행 분위기를 한껏 업 시키고, 특유의 귀여움으로 보는 이들을 절로 미소 짓게 만든다.
이때 영상을 지켜보던 '10월의 새 신랑' 은지원이 스튜디오에서 깜짝 발언을 해 이목을 집중시킨다.
전통 혼례 체험장을 방문한 민우네를 보던 그는 "절에서 결혼식을 해보고 싶다. 스님이 목탁 치면서 주례를 보는 전통 혼례 어떻냐"며 남다른 결혼 로망을 고백해 웃음을 자아낸다.
하지만 화기애애하던 분위기도 잠시, 가족들이 옛 추억을 이야기하던 중 부모님의 결혼식 이야기가 나오자 현장은 순식간에 긴장감으로 감돈다.
어머니는 당시를 떠올리며 아쉬움과 서운함을 털어놓고, 아버지는 "서운한 게 그렇게 많냐. 듣기 싫다. 그만해라"며 맞받아친다.
가벼운 추억담으로 시작된 대화는 점차 언성이 높아지며 감정싸움으로 번지고, 분위기는 순식간에 냉랭해진다. 급기야 아버지는 자리를 박차고 나가 버리는데.
과연 민우네 3대 첫 가족여행은 무사히 이어질 수 있을지. 웃음과 갈등이 교차하는 이민우 가족의 여행기는 이날 오후 10시 45분 방송된다.
narusi@sportschosun.com