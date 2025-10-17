순천향대천안병원 이화영 교수, 정부지원 학술연구 기반 구축 사업 선정

기사입력 2025-10-17 11:43


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 정신건강의학과 이화영 교수가 최근 교육부와 한국연구재단이 지원하는 '이공학 학술연구 기반 구축(R&D)' 사업에 최종 선정됐다고 밝혔다.

'이공학 학술연구 기반 구축(R&D)'은 대학 이공학 분야의 학술연구 기반을 강화하고, 기초과학 연구자를 육성하기 위해 추진되는 사업이다.

이화영 교수는 '韓-英 유전체-신경영상 빅데이터 공동활용: 맞춤형 비침습적 뇌 자극 프로토콜 개발을 통한 지역사회 정신건강 관리 전략 제시'를 주제로 3년간 6.9억원의 연구비를 지원 받는다.

한국과 영국에서 일반인 120명을 선별해 ▲경두개직류자극 ▲경두개초음파자극 ▲경두개자기장자극 등의 검사 후 뇌 신경가소성 변화를 뇌 영상·유전체 데이터와 함께 분석한다. 이를 통해 뇌 자극 반응과 관련된 유전자 마커를 발굴하고, 통합 모델을 구축하는 등 예측 가능한 환자 맞춤형 정신건강 관리 플랫폼을 개발할 계획이다.

이화영 교수는 "뇌 자극 치료는 뇌 신경가소성을 조절함으로써 정신질환 치료 및 인지 기능 향상에 효과가 입증돼 있지만, 개인마다 치료 반응에 차이가 커 맞춤형 모델을 구축하는 연구가 필요하다"고 말했다.

이 교수는 이어 "연구를 통해 환자 맞춤형 정신건강 관리 플랫폼이 완성될 것"이라며, "최적의 치료법을 제시하고, 의료자원의 효율적인 활용을 통해 건강보험 재정 건전화에도 크게 기여할 것이다"고 말했다.

이번 연구는 연구책임자인 이화영 교수를 중심으로 순천향대 의료과학과 김정안 교수, 영국 노팅엄대 심리학과 정제영 교수, 순천향대천안병원 정신건강의학과 이현아 교수가 공동으로 참여한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


이화영 교수

