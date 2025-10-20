대한항공-L3Harris, 항공통제기 2차 사업 수주…"국방력 강화 노력…

|
대한항공이 방위사업청의 항공통제기 2차 사업을 수행한다.
대한항공은 지난 50여 년간 군용 항공기 체계개발, 양산, 정비, 성능개량 사업을 수행해온 국내 최고수준의 항공 방산 기업이다. 특히 회전익 항공기 정비 및 성능개량 분야에서는 미군으로부터 기술력을 인정받아 HH-60(미 공군 블랙호크), CH-53(미 해병대 대형 수송헬기)를 정비했다. F-4, F-15, F-16, A-10, C-130 등 고정익을 포함하여 태평양 전역 미군 항공기 약 3700대를 정비·개량해왔으며, 우리 군 항공기까지 포함해 누적 5500여 대의 항공기도 출고했다. 대한항공은 2025년에 8300억원 규모의 UH-60 성능개량 사업과 1조 8천억원 규모의 전자전기 사업에서 LIG넥스원과 컨소시엄을 구성해 우선협상대상자로 선정되는 등 항공 방위산업 분야에서 두각을 나타내고 있다.
대한항공 관계자는 "항공통제기 사업을 통해 최신 특수임무 항공기의 개조·통합 및 정비 기술을 확보하고, 국내 항공산업의 선도 기업으로서 국방력 강화를 위한 대형 특수임무 항공기 산업 기반 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
