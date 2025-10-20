대한항공-L3Harris, 항공통제기 2차 사업 수주…"국방력 강화 노력 최선"

기사입력 2025-10-20 09:43


대한항공-L3Harris, 항공통제기 2차 사업 수주…"국방력 강화 노력…

대한항공이 방위사업청의 항공통제기 2차 사업을 수행한다.

20일 대한항공에 따르면 방위사업청은 지난 9월 개최된 제171회 방위사업추진회의를 통해 '항공통제기 2차 사업'의 사업수행업체로 '대한항공-L3Harris 컨소시엄'을 심의 의결했다. 주 계약자 L3Harris는 대한항공 및 이스라엘의 IAI ELTA와 협력해 공군이 원하는 항공통제기(AEW&C·Airborne Early Warning & Control) 4대를 2032년까지 공급하게 된다. 대한항공은 국내협력업체로서 기본항공기인 봄바디어(Bombardier)사의 Global 6500 4대를 구매해 L3Harrais에게 제공하고 1, 2호기 공동개발 및 3, 4호기 국내개조를 담당한다. 전자전기 사업 포함 6대의 항공기를 구매하게 될 예정이다.

항공통제기는 고성능 레이더를 탑재해 '날아다니는 레이더 겸 지휘소'로 평가받는 주요 항공 자산이다. 국토 전역에서 주요 목표물을 탐지·분석하고, 공중에서 실시간으로 군의 작전을 지휘통제하는 역할을 수행한다. 항공통제 임무를 위해 개조된 고고도 장거리 비즈니스 제트기는 AI기반의 최첨단 레이더 기술을 사용하여 공중 전투관리를 지원하게 된다. 더 높은 고도에서 더 빠르고 더 오래 비행하지만 낮은 비용으로 대한민국의 영공 방위를 담당하게 된다. L3Harris는 미국의 대표적인 항공우주 및 방산기업으로 네트워크 통신, 사이버 보안, 특수임무기 분야의 연구개발을 선도하고 있다. '신뢰할 수 있는 혁신'을 기업 미션으로 내세우며 도전적 과제를 수행해왔으며, 2024년 기준 미국 방산업체 매출 순위 6위를 기록하고 있다.

대한항공은 지난 50여 년간 군용 항공기 체계개발, 양산, 정비, 성능개량 사업을 수행해온 국내 최고수준의 항공 방산 기업이다. 특히 회전익 항공기 정비 및 성능개량 분야에서는 미군으로부터 기술력을 인정받아 HH-60(미 공군 블랙호크), CH-53(미 해병대 대형 수송헬기)를 정비했다. F-4, F-15, F-16, A-10, C-130 등 고정익을 포함하여 태평양 전역 미군 항공기 약 3700대를 정비·개량해왔으며, 우리 군 항공기까지 포함해 누적 5500여 대의 항공기도 출고했다. 대한항공은 2025년에 8300억원 규모의 UH-60 성능개량 사업과 1조 8천억원 규모의 전자전기 사업에서 LIG넥스원과 컨소시엄을 구성해 우선협상대상자로 선정되는 등 항공 방위산업 분야에서 두각을 나타내고 있다.

대한항공 관계자는 "항공통제기 사업을 통해 최신 특수임무 항공기의 개조·통합 및 정비 기술을 확보하고, 국내 항공산업의 선도 기업으로서 국방력 강화를 위한 대형 특수임무 항공기 산업 기반 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

25세 걸그룹 A씨, 보이그룹 멤버와 '차 안 스킨십' 블랙박스 유출…협박범 집유 2년[SC이슈]

2.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년째인데 여유롭게 세계여행[SCin스타]

3.

혜리 욕받이 사진 삭제…W코리아, 유방암 기싸움 꼼수ing→권민아 저격[SC이슈]

4.

[공식] '깜짝 결혼 발표' 박진주, 11월의 신부 된다…"♥예비신랑은 비연예인" (전문)

5.

김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사

연예 많이본뉴스
1.

25세 걸그룹 A씨, 보이그룹 멤버와 '차 안 스킨십' 블랙박스 유출…협박범 집유 2년[SC이슈]

2.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년째인데 여유롭게 세계여행[SCin스타]

3.

혜리 욕받이 사진 삭제…W코리아, 유방암 기싸움 꼼수ing→권민아 저격[SC이슈]

4.

[공식] '깜짝 결혼 발표' 박진주, 11월의 신부 된다…"♥예비신랑은 비연예인" (전문)

5.

김나영 울린 마이큐 父 "주변 맴도는 모습 안쓰러워" 뭉클한 축사

스포츠 많이본뉴스
1.

1선발이 "규정 몰랐다" 말이 되나 → 기본 룰도 공유가 안 됐다니.. '신경전' 구자욱의 이유 있는 항의

2.

설마... 두번 우승이룬 LG 주전 9명 올해가 마지막? KS후 김현수 박해민 FA 이적 가능성은[SC 포커스]

3.

'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달

4.

폰세-와이스 상대 11득점 '우연' 아니다…'1타 강사'의 파이널 특강, 타격이 쉬워진다

5.

'우승후보 잡은 1호 이변의 주인공은 GS칼텍스' 이영택 감독 "서브 공략이 잘됐다. 실바는 역시 잘한다"[장충 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.