순천향대천안병원, 새병원 개원 후 첫 생체 간이식 시행…최첨단 중환자 케…

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 새병원 개원 후 첫 생체 간이식 수술을 성공적으로 시행했다고 20일 밝혔다.
수술은 외과 장기이식팀(배상호·김혜영·정해일·이현용·김영길·서승희 교수)이 집도했으며, 환자는 빠른 회복세를 보이며 지난 14일 건강하게 퇴원했다.
담당 주치의인 김혜영 교수는 "장기이식 분야의 꾸준한 경험과 노하우를 통해 성공적인 수술을 시행할 수 있었다"면서, "특히 새병원 개원 후 달라진 최첨단 중환자 케어 시스템이 환자의 빠른 회복을 도왔다"고 말했다.
김진영 중환자실장(호흡기내과)은 "이식 환자는 전용 치료실을 별도로 운영하고 있으며, 기증자와 수혜자가 각자의 방에서 창문을 통해 서로를 바라보는 구조로 설계돼 감염 위험을 최소화하면서도 정서적 안정을 주는 최적의 치료 환경을 제공한다"고 설명했다.
실제 환자는 수술 후 중환자실에서 집중 치료를 받고 기증자는 12일, 수혜자는 21일만에 건강하게 퇴원할 수 있었다.
배상호 장기이식센터장은 "생체 간이식은 여러 진료과의 협업과 체계적인 시스템, 의료환경이 매우 중요하다"면서, "새병원의 첨단 시스템과 의료진 역량을 바탕으로 이식 환자들의 생존율과 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 순천향대천안병원은 1990년대 지역 최초 신장이식을 시작으로 수많은 장기이식수술로 새생명을 되찾아주고 있다. 특히, 2016년부터는 간이식 분야에서 탁월한 성과들을 거둠으로써 지역 장기이식분야 발전을 선도하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
