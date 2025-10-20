"한식 위주로 먹는 아토피피부염 아동, 간식·가공식품 위주 식단 아동보다 가려움 덜해"

"한식 위주로 먹는 아토피피부염 아동, 간식·가공식품 위주 식단 아동보다…
아토피피부염 아동의 식습관에 따라 가려움증 정도가 달라지는 것으로 나타났다.

국제 학술지 '소아·청소년 알레르기와 면역(Pediatric Allergy and Immunology)'에 게재된 정민영 삼성서울병원 소아청소년과 교수와 김혜미 부산대 식품영양학과 교수, 임치현 울산과학기술원(UNIST) 산업공학과 교수 연구팀의 연구결과다.

연구팀은 3∼6세 미취학 아동 75명(아토피피부염 24명·건강한 아동 51명)을 식이 형태에 따라 집에서 흔히 먹는 밥과 국, 찌개, 반찬 등 '한식 위주의 식단'과 도넛, 케이크, 라면, 피자, 햄버거 등 '간식 중심 식단'으로 나눴다. 아동들의 식이 형태와 선호는 식품섭취빈도조사(Food Frequency Questionnaire)를 바탕으로 보호자가 작성한 내용과 부모가 기억해서 적어 낸 아동이 24시간 내 먹은 음식 등으로 평가됐다.

연구 결과 한식 위주로 먹는 아동은 가려움증이 수면을 방해하는 정도가 1.75점 수준이었지만, 간식 중심 식단 아동의 경우 3.5점으로 2배 높았다.

소아 피부과에서 활용하는 삶의 질 평가(CDLQI, Children's Dermatology Life Quality Index·점수 높을수록 삶의 질에 악영향 커)에서 한식 위주 식단 아동은 2.34점, 간식 중심 식단 위주 아동은 7.25점이었다.

연구팀은 이러한 결과가 장과 피부 건강이 밀접하게 연관돼 있다는 '장-피부 축(gut-skin axis)' 이론과 관련돼 있다고 봤다. 섭취한 음식이 장내 미생물 변화를 일으켜 아토피피부염 증상을 악화했을 가능성이 크다는 해석이다.

실제 밥보다 간식을 즐겨 먹는 아동의 장에서는 도레아(Dorea)와 애너로스티페스(Anaerostipes)라는 특정 미생물이 증가했는데, 이들에게서 가려움증이 더 심해지는 것으로 나타났다. 반면 한식 위주로 먹은 아동과 아토피피부염이 없었던 아동의 장에서는 유익균으로 알려진 오실리박터(Oscillibacter)가 더 풍부했다. 오실리박터가 많은 아동에게서 가려움증이 완화되는 경향이 있었다.

정민영 교수는 "아토피피부염 환아에게 전문의 상담 없이 계란, 우유 등을 무분별하게 제한하기보다는 아이의 발달 단계와 기호에 따른 맞춤형 영양 관리를 해야 한다"며 "이번 연구는 질환에 따른 식이 전략을 마련하는 기초 자료가 될 수 있을 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

