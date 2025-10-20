"1020 '이너뷰티'·3040 '피로개선'·5060 '저속노화'…연령별…

|
편의점 건강기능식품 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 연령대별로 선호하는 건기식 차이가 뚜렷한 것으로 나타났다.
비타민을 제외하면 연령대별로 선호하는 '건기식'에도 뚜렷한 트렌드 차이를 보였다. 1020은 단밸질 쉐이크, 다이어트 제품 등 '이너뷰티' 관련 건기식을 가장 많이 구매했다. 직장인이 다수 포진된 3040은 밀크씨슬, 블랙마카 등 피로개선, 간 건강 중심의 건기식에 소비가 집중됐다. 5060은 루테인, 혈당 관리 제품 '저속노화' 연관 상품을 가장 많이 찾은 것으로 나타났다.
한편 편의점 퀵커머스를 통해 '건기식'을 소비하는 이색 트렌드도 확산되고 있다. '건기식'을 픽업 또는 배달로 주문하는 고객이 점차 늘고 있는 것이다. GS25가 우리동네GS 앱의 퀵커머스 매출을 분석한 자료에 의하면 '건기식'이 출시된 8월~10월15일, 건강 관련 카테고리 매출은 전년 동기 대비 60% 급증한 것으로 확인됐다. '건기식' 특화 매장 500여점의 매출(건강 카테고리)은 동기간 무려 2.5배 뛴 것으로 집계됐다.
