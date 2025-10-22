대한항공,-록히드마틴, 미 군용기 후속 군수지원 파트너십 프레임워크 체결

기사입력 2025-10-22 17:16


대한항공,-록히드마틴, 미 군용기 후속 군수지원 파트너십 프레임워크 체결

대한항공이 세계 최대 방산기업인 미국 록히드마틴과 미국 육·해·공군 전력 강화를 위한 미 군용기 후속 군수지원에 협력한다.

22일 대한항공에 따르면 양사는 이날 열린 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025'에서 인도-태평양 지역 및 제3국 내 미군 전력자산의 정비지원과 적기전력화에 기여하기 위한 파트너십 프레임워크(Partnership Framework)에 서명했다. 대한항공은 이번 사업을 통해 인도-태평양 지역의 미군 작전수행능력을 획기적으로 높이고, 적기전력화에 기여한다는 계획이다.

양사의 협력은 최근 미국 국방부(전쟁부)가 발표한 '지역 정비 지원 체계(RSF·Regional Sustainment Framework)' 정책 기조에 따라 진행됐다. RSF는 미국이 직접 담당해온 해외 정비를 인도-태평양 지역 동맹국의 역량을 활용해 효율화하겠다는 정비 거점 구축 정책이다. 자산을 수리하기 위해 미국 본토까지 이송하는 데 드는 막대한 시간과 비용을 줄여 작전 준비 태세를 최고 수준으로 유지하려는 것이다.

대한항공은 미국 RSF 정책에 최적의 파트너로 꼽힌다. 인도-태평양 지역의 미군 장비를 가장 효율적으로 정비할 수 있는 지리적 이점과 우수한 기술력, 풍부한 경험을 보유했기 때문. 대한항공은 지난 50여 년간 군용 항공기 체계개발·양산·정비·성능개량을 수행해온 국내 최고 수준의 항공 방산 기업이다. F-15, F-16 등 전투기를 비롯해 다목적 헬리콥터 등 인도-태평양 전역 미군 항공기 3700여 대의 유지보수·수리·창정비 및 성능개량(MROU) 사업을 모두 수행한 국내 유일의 업체다.

대한항공 관계자는 "미 군용기 정비 및 개조는 동맹국의 핵심 업체에만 수행되는 매우 중요한 사업"이라며 "협력을 계기로 미 군용기 후속 군수지원사업을 수행하는 핵심 파트너사로서 세계적 수준의 기술력을 인정받았다"고 말했다.

대한항공은 협력을 토대로 록히드마틴 항공기를 운용하는 제3국으로 사업을 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 양사 간 협력을 기반으로 글로벌 방산 시장 진출과 수출 기회도 적극 모색한다는 것이다. 록히드마틴은 첨단 기술과 혁신을 통해 미국과 한국을 포함한 전 세계 여러 국가에 첨단 군사장비와 방위 설루션을 제공하고 있다. 대표적인 플랫폼으로는 F-35, F-16, F-22 전투기를 비롯해 C-130J 수송기, MH-60R 해상작전헬기, UH-60 다목적 헬리콥터 등이 있다.

대한항공 관계자는 "록히드마틴과 협력은 미국을 비롯한 글로벌 동맹국에 대한 협력을 더욱 강화하는 계기가 될 것"이라며 "지난 50여 년간 축적한 기술력과 인프라로 대한민국 방산 산업의 글로벌 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

2.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

3.

'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

4.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

5.

[공식] AI 이정재에 당한 로맨스 스캠..소속사 "조사에 협조, 강경대응"

연예 많이본뉴스
1.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

2.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

3.

'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

4.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

5.

[공식] AI 이정재에 당한 로맨스 스캠..소속사 "조사에 협조, 강경대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '승짱'이 온다! 日 반응 뜨겁다 → 이승엽 전 두산 감독, 요미우리행 "한국의 영웅 이승엽, 거인 가을캠프 임시코치"

2.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

3.

"가장의 무게? 아내가 더 크죠" 여전히 막내가 익숙한 남자, 26세 정철원의 '야구 없는 가을' [인터뷰]

4.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

5.

개막부터 대이변! 우승후보의 침몰 → '10년 리더' 트레이드 대가 치르나.. 충격 역배당 터졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.