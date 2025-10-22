대한항공,-록히드마틴, 미 군용기 후속 군수지원 파트너십 프레임워크 체결

|
대한항공이 세계 최대 방산기업인 미국 록히드마틴과 미국 육·해·공군 전력 강화를 위한 미 군용기 후속 군수지원에 협력한다.
대한항공은 미국 RSF 정책에 최적의 파트너로 꼽힌다. 인도-태평양 지역의 미군 장비를 가장 효율적으로 정비할 수 있는 지리적 이점과 우수한 기술력, 풍부한 경험을 보유했기 때문. 대한항공은 지난 50여 년간 군용 항공기 체계개발·양산·정비·성능개량을 수행해온 국내 최고 수준의 항공 방산 기업이다. F-15, F-16 등 전투기를 비롯해 다목적 헬리콥터 등 인도-태평양 전역 미군 항공기 3700여 대의 유지보수·수리·창정비 및 성능개량(MROU) 사업을 모두 수행한 국내 유일의 업체다.
대한항공 관계자는 "미 군용기 정비 및 개조는 동맹국의 핵심 업체에만 수행되는 매우 중요한 사업"이라며 "협력을 계기로 미 군용기 후속 군수지원사업을 수행하는 핵심 파트너사로서 세계적 수준의 기술력을 인정받았다"고 말했다.
대한항공 관계자는 "록히드마틴과 협력은 미국을 비롯한 글로벌 동맹국에 대한 협력을 더욱 강화하는 계기가 될 것"이라며 "지난 50여 년간 축적한 기술력과 인프라로 대한민국 방산 산업의 글로벌 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com