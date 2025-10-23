제 17회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌 성료, 하늘 변심은 무죄, '…

|
스포츠조선이 주최하고 하이원리조트-동부지방산림청이 후원한 '제17회 하이원 하늘길 트레킹 페스티벌'이 성공적으로 개최됐다. 지난 18일 강원도 정선군 소재 하이원리조트와 운탄고도길에서 진행된 트레킹 페스티벌에는 전국 각지의 트레커 2400여명이 참석했다. 건강한 가족 여가문화 제안을 위해 2007년 시작한 하이원 하늘길 페스티벌은 전국적으로 걷기 열풍과 트레킹 이벤트를 확산시키는 등 국내 대표 트레킹 행사로 평가받고 있다. 올해는 좋지 않은 날씨에도 불구, 가을 정선의 단풍을 즐기려는 가족 단위 참여 비율이 높았다. 늘어난 여가시간을 가족과 함께 즐길 수 있는 대표 즐길거리 콘텐츠로서 제 역할을 톡톡히 했다. 가을 장마에 제 몸을 맡기며 꽃단장을 마친 단풍은 더욱 아름다웠고, 서로에 의지하며 함께 걸었던 길은 사람 향기가 가득했다. '마법 같은 3시간', 하늘의 변심은 내년 참가에 대한 욕구를 불러일으키기에 충분했다.
도롱이 연못의 휴식 이후 다시 시작된 트레킹. 조금 전까지 참가자들의 얼굴을 가득 채웠던 웃음기는 진지함으로 변해있다. 저마다 트레킹 코스를 걸으며 가을 산행의 정취를 온몸으로 느끼며 트레킹에 몰입하기 시작했다.
트레킹에 참여한 트레커 대부분이 도착했을 무렵, 부슬비가 다시 시작됐다. 힘든 트레킹을 즐긴 이후 무더위를 식히는 고마운 비다. 더욱이 바람이 거의 없어 하이원 팰리스 호텔에서 하이원 마운틴광장으로 이어지는 운탄고도 케이블카를 이용하는 데 문제가 없었다. 안개가 있긴 했지만 운탄고도 케이블카를 이용한 이들은 발아래로 펼쳐진 백두대간의 가을 길, 자신이 걸었던 길을 보며 40여 분의 시간 동안 트레킹 페스티벌의 여운을 즐겼다.
17회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 국내 최대의 가족 단위 가을 트레킹 행사임을 확인할 수 있는 기회였다. 전체 참가 인원 중 70% 가량이 가족 단위였고, 단체가 뒤를 이었다. 가족 단위의 경우 주로 2대와 3대로 구성된 경향을 보였다. 단체의 경우 회사 동료, 산악회원, 지역 단체 동참 등의 순이다. 지역별로 보면 수도권은 기본, 전국 각지에서 참가자들이 모였다. 무엇보다 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌에는 일회성이 아닌 서너 차례 이상 참가한 이들이 많았다. 재방문 욕구가 많은 트레킹 페스티벌이라는 얘기다. 트레킹에 참가한 이들은 저마다 함꼐 온 이들을 챙겼고, 주변 사람을 배려하는 등 나눔의 즐거움을 체험했다. 경기도 부천에서 거주하는 홍기숙씨는 "지난해에 이어 올해도 가족과 함께 가을의 정취를 느낄 수 있어 좋았다"며 "내년에도 참석할 계획"이라고 말했다.
올해 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌에는 스포츠조선과 하이원리조트의 후원을 통해 연세암병원과 소아암NGO한빛이 참여, 의미를 더했다. 연세암병원과 소아암NGO한빛은 소아암소아청소년 암치료 생존자 자립 지원프로그램의 일환으로 소아청소년암 완치자 자조모임 기린아와 함께 1박2일의 '멘토·멘티 프로그램'을 진행하고 있다. 소아청소년암 완치자와 형제자매, 그리고 치료 중인 중학생 이상의 환자와 형제자매가 서로 공감대를 나누고 정서적 지지를 주고받으며 함께 성장하는 의미 있는 자리다. 치료 중이라는 힘든 일상에서 잠시나마 벗어나 자연과 함께 마음의 힐링을 얻었고, 완치자와 함께 걸으며 나눈 대화는 마음을 회복하는 데에 도움이 됐다는 게 연세암병원측의 설명이다. 참가자들은 의료진이 함께 참여함으로써 안전한 상황 속에서 트레킹을 즐겼고, 조별게임과 여러 활동을 즐기며 스트레스를 해소하는 시간도 가졌다. 참여자들은 "멘토, 멘티라는 좋은 인연을 만들 수 있었고 즐거운 시간을 통해 남은 치료 기간 더 힘낼 수 있는 깊은 위로와 힘을 얻을 수 있었다"며 "서로 의지하며 새로운 환경에 적응했던 경험이 앞으로의 일상에 큰 도움이 될 것 같다"고 전했다.
정선(하늘길)=김세형 기자