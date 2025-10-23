손·발이 왜 자주 붓나 했더니, '이것' 때문?


[스포츠조선 장종호 기자] 평소 잘 들어가던 반지나 신발이 어느 날 갑자기 꽉 낀다면 일시적인 피로나 체중 증가로 여기기 쉽다. 그러나 이는 체내 수분과 염분의 불균형으로 생기는 '부종(edema)'일 가능성이 높다. 부종은 우리 몸의 세포와 세포 사이 공간(간질)에 체액이 비정상적으로 고이는 상태로, 일시적으로 나타날 수 있지만, 반복적이거나 한쪽에 국한된 부기, 혹은 아침·저녁 부기가 다르게 나타나면 주요 장기 기능 이상을 의심해야 한다.

에이치플러스 양지병원 신장내과 이효상 전문의는 "부종은 몸 속 수분 대사에 이상이 생겼다는 신호로, 단순한 피로로 인한 일시적 부기보다 훨씬 복합적인 원인을 내포한다"며 "특히 심장·간·신장 기능이 저하되면 체내 나트륨 배출이 어려워지고, 그 결과 염분이 몸에 축적되면서 부종이 심해질 수 있다"고 설명했다.

부종은 전신적인 원인과 국소적인 원인으로 구분된다. 전신부종은 몸 전체 수분이 증가하는 형태로 울혈성 심부전, 간경변, 신증후군, 만성 신부전 등의 질환에서 발생한다. 이 경우 얼굴, 손, 다리와 복부나 허벅지 등 신체 여러 부위가 동시에 붓는다.

반면 국소부종은 림프관과 정맥 순환 장애로 특정 부위에 체액이 고이는 형태로 정맥류, 깊은 정맥 혈전증, 림프부종 등이 대표적이다. 또한 장시간 서 있거나 호르몬 변화, 스트레스, 수면 부족으로 순환이 일시 정체될 때도 부종이 생길 수 있다. 이 외 약물 부작용이 원인으로 작용할 수 있다. 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs )를 장기 복용하면 신장의 염분, 수분 배출 기능이 저하되어 부종이 생기며 일부 혈압약, 당뇨약, 스테로이드제제, 여성호르몬제도 수분 과다로 부종을 유발할 수 있다.

대표적인 증상은 손가락 마디나 발목이 붓는 것이다. 정강이 부위를 손가락으로 눌렀을 때 자국이 일정 시간 동안 그대로 남는 '오목 부종(함요부종)' 형태로 나타나기도 한다.

이효상 전문의는 "부종 부위와 아침, 저녁에 따라 달라지는 부기 양상은 원인 질환을 가늠하는 중요한 단서"라며 "체중이 2~3kg 갑자기 늘거나, 한쪽 다리, 눈 주변이 유독 붓는다면 지체 없이 진료 받아야 한다"고 강조했다.부종의 진단은 혈액 및 소변검사, 심전도, 흉부 X-레이 등 기본 검사로 시작한다. 필요 시 복부 초음파, 심장 초음파, 24시간 소변 단백 검사, 혈청 알부민 수치 측정 등 정밀 검사를 시행한다. 진단 결과 간질환, 심부전, 신증후군 등이 원인으로 밝혀지면 해당 질환에 맞춘 치료를 병행 한다.

치료의 기본은 염분 섭취 제한과 원인 질환 교정이다. 나트륨은 신체 내 수분 저장량을 좌우하는 핵심 요소로, 소금 섭취를 하루 5g(나트륨 2g) 이하로 제한해야 한다. 단, 염분을 완전히 끊는 것은 영양 불균형을 초래할 수 있어서 저염식의 균형 잡힌 식단을 유지하는 것이 중요하다.

생활습관 개선으로도 부종을 완화할 수 있다. 장시간 서 있거나 앉아 있는 일을 피하고, 규칙적인 운동, 충분한 휴식과 수면 그리고 다리를 심장보다 약간 높게 두는 습관이 도움이 된다.

이효상 전문의는 "부종은 단순히 몸이 붓는 현상이 아니라 몸 속 순환계 이상을 알리는 경고음"이라며 "조기 검사로 원인을 확인하고 염분 조절, 충분한 휴식, 규칙적 운동의 세 가지 습관을 꾸준히 실천하는 것이 가장 좋은 예방법"이라고 조언했다.

