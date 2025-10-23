'K리그1 준우승→K리그1 승격' 천재 윤정환 초유의 대업 '눈앞'…이르…

'K리그1 준우승→K리그1 승격' 천재 윤정환 초유의 대업 '눈앞'…이르면 26일 K리그2 우승 레이스도 끝난다

기사입력 2025-10-23 16:11


[스포츠조선 윤진만 기자]2025년 10월 18일은 '전북 현대의 날'이었다. 3년 무관을 씻고 K리그1 첫 '라 데시마'(10번째 우승)에 골인했다. 어쩌면 26일, 인천축구전용경기장에서도 신명나는 선수들의 댄스 세리머니를 목도할 수 있다. 인천 유나이티드가 강등된지 1년 만에 1부 승격까지 단 한 걸음 남겨뒀다. 인천은 26일 경남과의 '하나은행 K리그2 2025' 36라운드 홈 경기를 앞둔 현재 22승8무5패 승점 74점으로 단독 선두를 달린다. 36라운드 포함 정규리그 4경기를 남겨두고 2위 수원 삼성(승점 66)과 8점차다. 수원은 하루 앞선 25일 수원월드컵경기장에서 전남과 맞붙는다. 이 경기에서 수원이 패하거나 비기고, 인천이 경남을 잡으면 조기 우승을 통한 다이렉트 승격이 확정된다. 그렇게 되면 윤정환 인천 감독은 2년 연속 '강원의 K리그1 준우승'과 '인천의 K리그2 우승'이라는 큰 업적을 세운다. 인천은 남은 일정에 플레이오프 진출권을 두고 싸우는 부산, 전남전이 포함되어 있어 최대한 36라운드에 레이스를 끝낸다는 각오다. 올 시즌 경남과의 두 번의 맞대결에선 모두 2대0 승리했다. 9월초 이을용 감독과 결별한 경남은 최근 3연패 중이다.

바꿔말하면, 이번 36라운드는 수원 입장에선 인천을 따라잡을 마지막 기회다. '수원승-인천패를 통한 승점 5점차'가 수원이 바라는 최상의 시나리오다. 분위기는 좋다. 최근 2경기에서 총 8골을 터뜨리며 2연승을 질주했다. 최근 2년간 전남을 상대로 5경기 연속 무패(4승1무)를 달릴 정도로 상성에서도 우위를 점했다. 수원은 3위 부천(승점 59)과 4위 전남(승점 58)의 추격도 받고 있어 설사 우승은 놓치더라도 '안정적인 2위'를 통해 K리그1 11위팀과 승강 플레이오프를 치르기 위해 마지막 집중력을 쥐어짜고 있다.


부천은 25일 청주종합운동장에서 열리는 13위 충북청주(승점 27) 원정경기에서 4연승 및 플레이오프 조기 확정을 노리고, 플레이오프권에 재진입한 이랜드(승점 55)는 26일 9위 충남아산(승점 46)을 홈 목동종합운동장으로 부른다. 7위 부산과 8위 김포(이상 승점 51)는 25일 부산구덕운동장에서 플레이오프 진출을 위해 물러설 수 없는 한판 대결을 펼치고, 6위 성남(승점 52)은 25일 10위 화성(승점 39), 12위 천안(승점 28)은 같은 날 14위 안산(승점 25)과 각각 홈 경기를 펼친다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



