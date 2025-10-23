선진국형 프리미엄 경매 방식, 국내 첫 선…제주 첫 1세마 경매부터 도입

|
마사회가 '케이닉스(마사회 자체 개발 유전능력 평가체계)'를 활용한 '한국형 셀렉트 경매' 제도가 21일 (사)한국경주마생산자협회 주관 10월 제주 1세마 경매에 성공적으로 시행됐다.
한국형 셀렉트 경매 제도가 첫 적용된 21일 제주 1세마 경매에는 총 144두가 상장, 51두가 낙찰됐다. 특히 셀렉트 심사를 통해 우수마로 선별된 말은 28두 중 21두가 낙찰되어 평균보다 훨씬 높은 낙찰률을 기록했다. 이번 경매에서 가장 높은 낙찰가를 기록한 상장번호 104번(수말) 역시 셀렉트 심사 우수마로, 낙찰가 1억3000만원을 기록했다. 김홍대 생산자가 배출한 이 수말은 '아이돌(부마)'과 '캔디진저(모마)'의 자마로 경매 참가자들의 뜨거운 관심을 받았다.
마사회 김대헌 말산업처장은 "이번 '한국형 셀렉트 경매' 도입은 국산 경주마의 생산 및 유통시장 활성화를 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "앞으로도 건전하고 투명한 경매시장 정착을 위한 노력과 더불어 경주마 경매체계의 고도화를 통해 생산자와 구매자 모두가 만족할 수 있는 선순환 구조를 만들어가겠다"고 전했다.