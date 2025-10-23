'2025년 전국 학생 말산업 놀이 아이디어 공모전' 수상작 발표

마사회가 19일 '2025년 전국 학생 말산업 놀이 아이디어 공모전' 결과 발표 및 시상식을 가졌다.
전국 초중고생을 대상으로 진행된 이번 공모전은 말산업과 승마를 주제로 한 창의적 놀이 아이디어를 발굴하기 위해 추진되었다. 1, 2차 심사를 통해 총 7점(대상 1, 최우수 2, 우수 4)이 수상작으로 선정되었다. 수상작들은 말산업의 특성을 놀이로 재해석하였으며, 누구나 즐길 수 있는 교육적 콘텐츠로서의 발전 가능성을 높게 평가받았다. 대상은 말과 마장구 등이 그려진 카드를 뒤집어 짝을 찾는 '메모리게임' 아이디어를 제출한 김민재 학생(봉담고)이 수상했다. 초등부문에는 최우수상 이유솔(서울대방초), 우수상 박소윤(도둔초) 정준우(한홀초) 학생이, 중고등부문에는 최우수상 김나연(부광여고),우수상 윤서하(세마중) 조예성(내덕중) 학생이 수상하였다.
공모전 시상식은 유소년 챔피언십 승마대회 및 가을달빛 승마축제와 연계하여 진행되었으며 수상자에 대한 시상과 함께 학생들의 아이디어를 직접 체험해볼 수 있는 '놀이 체험존'을 함께 운영했다. 체험존을 방문한 학부모는 "아이들이 직접 만든 놀이 아이디어가 실제 놀이로 구현된 모습을 보니 놀랍고 이렇게 재미있는 놀이로 접근하니 아이들도 자연스럽게 말에 대해 흥미를 가지게 되었다"라며 소감을 전했다. 공모전 관계자는 "학생들의 창의적인 아이디어가 말산업의 새로운 가능성을 보여주었다"며 "앞으로도 유소년 중심의 승마 프로그램을 지속적으로 발굴 및 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.