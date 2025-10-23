'경마의 시작도 안전, 마지막도 안전' 마사회 안전 브랜드 공개

기사입력 2025-10-24 03:24


'경마의 시작도 안전, 마지막도 안전' 마사회 안전 브랜드 공개
◇사진제공=한국마사회

마사회가 임직원 대상 내부 공모를 통해 안전 브랜드 '경마의 시작도 안전, 마지막도 안전'을 선정했다고 19일 밝혔다.

이번 공모에는 총 160개의 작품이 제출되었으며, 이 중 '경마'의 이행시로 상시적인 안전의 중요성을 강조한 작품이 최종 선정되었다. 해당 안전 브랜드는 안전 사인물 및 안전모 등에 적용될 예정이며, 현장 업무 시작 전 TBM 활동의 구호로 적극 활용될 예정이다.

마사회는 지난해 안전문화 확산 중장기 3개년 계획을 최초 수립하고 심폐소생술 키오스크 도입, 상시 재난훈련 시행, 렛츠런파크 방문고객 대상 안전캠페인 전개 등을 통해 사회 전반에 안전이 하나의 '문화'로 자리 잡을 수 있도록 다양한 활동을 펼쳐 오고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

2.

'금 투자 성공' 김구라, 주식도 대박났다.."삼성전자 100% 올라" (그리구라)

3.

'반신마비 손자 간병' 김영옥, 87세 나이에도.."아직 나만을 위해 살 수 없어"

4.

'미나 시누이' 수지, 확 달라졌다..회사 그만두고 인플루언서 변신

5.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

연예 많이본뉴스
1.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

2.

'금 투자 성공' 김구라, 주식도 대박났다.."삼성전자 100% 올라" (그리구라)

3.

'반신마비 손자 간병' 김영옥, 87세 나이에도.."아직 나만을 위해 살 수 없어"

4.

'미나 시누이' 수지, 확 달라졌다..회사 그만두고 인플루언서 변신

5.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

스포츠 많이본뉴스
1.

감독하다 코치하는 게 뭐 어떤가...두산 수석행 홍원기 "유니폼 입는 자체로 행복. 감독님 잘 모시겠다"

2.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

3.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

4.

슈어저-크로셰 길러냈다지만, SF가 대학팀인가? 빅리그 최초 '대학→ML 감독' 직행...이정후에 미칠 영향

5.

손흥민, 겨울엔 미국 떠나 유럽서? '베컴룰'를 앞세워 단기 임대 '가능성'...AC밀란-바이에른 뮌헨 '러브콜'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.