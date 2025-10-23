국산마 기량-장제기술 펼쳐진다…마사회, 승마·장제 대회 개최

23일부터 26일까지 나흘 간 과천 승마경기장에서는 '제53회 한국마사회장배 승마대회'가 개최된다. 이번 대회에는 치열한 예선을 거쳐 선발된 국산 우수마들이 출전해 기량을 겨루며, 장애물 7개, 마장마술 5개, 이벤트 1개 등 총 13개 종목이 진행된다. 특히 국산마의 기량 향상을 반영해 장애물 최대 높이를 1m30에서 1m35로 상향 조정, 수준 높은 경기와 박진감 넘치는 승부가 펼쳐질 전망이다.
25일 과천 88승마경기장에서는 '2025 한국마사회장배 한국장제사챔피언십'이 펼쳐진다. 전국 장제사들의 기술력 향상과 교류 활성화를 목적으로 하는 이 대회는 초급·중급·상급·프리스타일·라이브슈잉 등 총 9개 종목으로 진행된다. 특히 실제 말에게 편자를 장착하는 라이브슈잉 부문이 새롭게 추가돼 참가자들의 실무 능력 배양과 현장 감각 향상에 도움이 될 전망이다. 심사는 외부 전문가 2명과 내부 심사위원 1명으로 구성해 공정성을 확보하고, 총 1000만 원 규모의 상금과 상장, 메달이 수여된다. 또한 우승자에게는 국제 장제대회 참가 우선권이 부여된다.