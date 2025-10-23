국산마 기량-장제기술 펼쳐진다…마사회, 승마·장제 대회 개최

기사입력 2025-10-24 03:24


국산마 기량-장제기술 펼쳐진다…마사회, 승마·장제 대회 개최
◇사진제공=한국마사회

마사회가 국산마 기량 및 장제기술의 장을 마련했다.

23일부터 26일까지 나흘 간 과천 승마경기장에서는 '제53회 한국마사회장배 승마대회'가 개최된다. 이번 대회에는 치열한 예선을 거쳐 선발된 국산 우수마들이 출전해 기량을 겨루며, 장애물 7개, 마장마술 5개, 이벤트 1개 등 총 13개 종목이 진행된다. 특히 국산마의 기량 향상을 반영해 장애물 최대 높이를 1m30에서 1m35로 상향 조정, 수준 높은 경기와 박진감 넘치는 승부가 펼쳐질 전망이다.

25일 과천 88승마경기장에서는 '2025 한국마사회장배 한국장제사챔피언십'이 펼쳐진다. 전국 장제사들의 기술력 향상과 교류 활성화를 목적으로 하는 이 대회는 초급·중급·상급·프리스타일·라이브슈잉 등 총 9개 종목으로 진행된다. 특히 실제 말에게 편자를 장착하는 라이브슈잉 부문이 새롭게 추가돼 참가자들의 실무 능력 배양과 현장 감각 향상에 도움이 될 전망이다. 심사는 외부 전문가 2명과 내부 심사위원 1명으로 구성해 공정성을 확보하고, 총 1000만 원 규모의 상금과 상장, 메달이 수여된다. 또한 우승자에게는 국제 장제대회 참가 우선권이 부여된다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com




국산마 기량-장제기술 펼쳐진다…마사회, 승마·장제 대회 개최
◇사진제공=한국마사회

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

2.

'금 투자 성공' 김구라, 주식도 대박났다.."삼성전자 100% 올라" (그리구라)

3.

'반신마비 손자 간병' 김영옥, 87세 나이에도.."아직 나만을 위해 살 수 없어"

4.

'미나 시누이' 수지, 확 달라졌다..회사 그만두고 인플루언서 변신

5.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

연예 많이본뉴스
1.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

2.

'금 투자 성공' 김구라, 주식도 대박났다.."삼성전자 100% 올라" (그리구라)

3.

'반신마비 손자 간병' 김영옥, 87세 나이에도.."아직 나만을 위해 살 수 없어"

4.

'미나 시누이' 수지, 확 달라졌다..회사 그만두고 인플루언서 변신

5.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

스포츠 많이본뉴스
1.

감독하다 코치하는 게 뭐 어떤가...두산 수석행 홍원기 "유니폼 입는 자체로 행복. 감독님 잘 모시겠다"

2.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

3.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

4.

슈어저-크로셰 길러냈다지만, SF가 대학팀인가? 빅리그 최초 '대학→ML 감독' 직행...이정후에 미칠 영향

5.

손흥민, 겨울엔 미국 떠나 유럽서? '베컴룰'를 앞세워 단기 임대 '가능성'...AC밀란-바이에른 뮌헨 '러브콜'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.