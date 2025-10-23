경륜경정총괄본부, 생애주기 반려 자전거·맞춤형 이동 수단 보급

경륜경정총괄본부, 생애주기 반려 자전거·맞춤형 이동 수단 보급
경륜경정총괄본부, 생애주기 반려 자전거·맞춤형 이동 수단 보급
서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 지난 15일 광명시 소하노인종합복지관을 찾아 관내 어르신을 위해 주행 보조기(실버카) 60대를 전달했다.

이번 주행 보조기 전달은 경륜경정총괄본부의 '생애주기 반려 자전거, 맞춤형 이동 수단 보급 사업'의 일환으로 진행됐다. 지난 6월에도 유아용 자전거, 청소년용 자전거, 헬멧, 보호구 등을 지역사회 유아·청소년 120명에게 전달하는 등 총 3000만 원 상당의 자전거, 어르신 주행 보조기를 지원했다.

16일에는 광명 소하초등학교 6학년 학생들을 대상으로 '불법 도박 예방 교육'을 실시했다. 이번 교육은 경륜경정총괄본부가 3000만 원을 후원하여 광명YMCA가 펼치고 있는 '청소년 불법 도박 예방 사업'의 일환이다. 청소년 불법 도박 예방 사업은 도박 중독 예방 신규 강사 양성, 광명시 관내 10개 학교, 1000여 명을 대상으로 하는 불법 도박 예방 교육, 불법 도박 중독 청소년 상담 등으로 구성되어 있다.

경륜경정총괄본부는 지난 6월 '온리바이사이클(On-RE; By CYCLE)'이라는 사회공헌 브랜드를 새로 만들며, 지역사회를 위한 다양한 기부활동을 이어가고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



