"변기 세정제가 음료수인 줄…" 벌컥 마신 남성 끝내 숨져, 어쩌다가?

"변기 세정제가 음료수인 줄…" 벌컥 마신 남성 끝내 숨져, 어쩌다가?
사진출처=방콕포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 변기 세정제를 음료로 착각해 마신 남성이 끝내 숨지는 일이 발생했다.

방콕포스트 등 현지 매체들에 따르면 지난 12일 오전 11시쯤 태국 부리람주에 사는 44세 남성 A는 숙취로 인한 갈증을 느껴 초록색 액체가 담긴 1리터짜리 탄산음료 병을 집어 들고 절반가량을 마셨다.

이후 그는 가족에게 해당 액체가 무엇인지 물었는데 "대용량으로 구매한 변기 세정제를 빈 음료수 병에 나눠 담은 것"이라는 답이 돌아왔다.

그가 모르고 마셨다고 하자 놀란 가족은 즉시 병원으로 데려갔다.

당시 그는 의식이 뚜렷하고 말도 잘할 수 있는 상태였다. 상태를 확인한 의사는 약을 처방하고 주사를 놓은 후 귀가 조치를 했다. 그러나 약 5시간 뒤인 오후 4시쯤 A는 갑작스러운 쇼크 증세를 보이며 심정지가 발생했고, 가족이 긴급 구조를 요청했지만 이미 늦은 상태였다.

A의 가족은 병원에서 위세척 등 적극적인 치료가 이뤄지지 않은 점을 지적했다.

이에 대해 병원 측은 "의식이 있는 경우 귀가 조치가 가능하다"고 해명했다.

의사는 "당시 환자의 상태가 안정되어 귀가를 허용했으며, 가족에게 상태 악화 시 즉시 재진을 받으라고 당부했다"고 덧붙였다.


부리람주 보건국장 역시 "위세척은 오히려 화학물질이 역류해 식도 궤양이나 천공을 유발할 수 있으며, 폐로 흡입될 경우 더 심각한 감염으로 이어질 수 있다"며 해당 처치가 권장되지 않는다고 밝혔다.

보건 당국은 이번 사건을 계기로 유사 사고 방지를 위해 지역 보건소에 가정 내 세정제 보관 실태를 점검하도록 지시했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

