"나 부른 줄…" 미인대회 결선 진출 착각한 미스 파나마 포즈 해프닝

'미스 그랜드 인터내셔널 2025' 대회에 참가한 파나마 대표 이사마르 에레라(왼쪽)와 우승자인 필리핀 대표 엠마 티글라오.  사진출처=인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 국제 미인대회에서 한 참가자가 자신을 호명한 줄 알고 무대 중앙에 섰다가 되돌아가는 해프닝이 발생했다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 18일 밤 태국 방콕에서 열린 '미스 그랜드 인터내셔널 2025' 대회에서 파나마 대표 이사마르 에레라(Isamar Herrera·31)는 76명의 참가자들과 함께 무대에 서서 22명의 결선 진출자 발표를 기다렸다.

순간 자신의 국가명이 불린 것으로 착각한 에레라는 놀라움에 얼굴을 감싸며 무대 앞으로 걸어 나가 포즈를 취했다.

하지만 관중과 다른 참가자들은 어색한 침묵 속에 그녀를 바라봐야 했다. 사실 그녀의 국가인 파나마가 불린 것이 아닌 파라과이였기 때문이었다.

진행자 매튜 딘은 곧바로 "미안하지만 내가 부른 건 파라과이 대표"라며 "전 세계 팬들로 가득 찬 홀에서 소음이 많아 착오가 있었다"고 말했다.

이에 에레라는 어색한 표정으로 무대에서 물러났고, 파라과이 대표 세실리아 로메로(Cecilia Romero)가 무대 앞으로 나왔다.

이후 참가자가 추가로 호명되며 최종 22명의 결선 진출자가 확정됐다. 아쉽게도 에레라는 명단에 들지 못했다. 한국 대표로 참가한 김규리도 결선 진출에 실패했다.

이날 영상은 온라인에서 빠르게 확산되며 화제를 모았다.


네티즌들은 "파나마, 파라과이…발음이 비슷하니 그녀를 비난하지 말자", "언어 장벽 때문에 잘못 들었을 수 있다", "당신은 훌륭한 후보였고, 더 좋은 일이 생길 것" 등의 댓글을 게시했다.

한편 이번 '미스 그랜드 인터내셔널 2025' 대회에서는 필리핀 대표이자 뉴스 앵커인 엠마 티글라오(Emma Tiglao·30)가 우승을 차지했다.

필리핀은 지난해에 이어 2년 연속 미스 그랜드 인터내셔널 타이틀을 거머쥐었다. 태국의 사룬랏 푸악피팟(Sarunrat Puagpipat)이 준우승, 스페인의 아이타나 히메네즈(Aitana Jimenez), 가나의 페이스 포터(Faith Porter), 베네수엘라의 나리만 바티카(Nariman Battikha)가 뒤를 이었다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

