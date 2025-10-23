'엉덩이로 숨쉬기' 인체 실험 성공…폐 질환 환자들 '새 희망'

기사입력 2025-10-23 16:24


'엉덩이로 숨쉬기' 인체 실험 성공…폐 질환 환자들 '새 희망'
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] '엉덩이로 숨쉬기'라는 특이한 호흡법이 폐 질환 환자들에게 도움이 될 수 있다는 실험 결과가 나왔다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 미국과 일본의 공동 연구진은 직장(直腸)을 통해 산소를 공급하는 '장내 환기(enteral ventilation)' 기술의 인체 실험을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이 호흡법은 물고기, 거북, 돼지 등 일부 동물이 산소 부족 시 항문을 통해 산소를 흡수하는 자연의 원리를 응용한 것으로, 엉뚱한 기술을 선보이는 과학자들에게 주는 이그노벨상을 지난해 수상했다.

연구진은 초기 동물 실험에서 긍정적인 결과를 얻은 뒤, 일본에서 27명의 건강한 남성을 대상으로 첫 인체 실험을 진행했다.

참가자들은 산소가 포함되지 않은 '퍼플루오르데칼린(perfluorodecalin)' 액체를 직장에 주입받고 60분간 유지하는 실험에 참여했다.

퍼플루오르데칼린은 산소를 운반할 수 있는 특수한 액체로, 의료 및 화장품 분야에서 활용되는 퍼플루오르화 탄소(PFC) 화합물이다. 최근 폐 기능이 저하된 환자에게 산소를 공급하는 대체 수단으로 주목받고 있다.

실험 결과, 이 중 20명은 최대 1.5리터의 액체를 견디며 실험을 마쳤고, 일부는 복부 팽만감과 불편함을 호소했지만 심각한 부작용은 없었다.

연구를 이끈 다카노리 다케베 박사는 "이번 실험은 안전성과 내구성을 확인하기 위한 것이며, 효과에 대한 평가는 아직 이루어지지 않았다"고 설명했다. 그는 "다음 단계는 산소가 포함된 액체를 사용해 실제 혈중 산소 농도 상승 여부를 확인하는 것"이라고 덧붙였다.

추가 연구에서 이 호흡법의 효과가 확인되면 부상이나 염증으로 기도가 막혔거나 감염성 질환으로 폐 기능이 심각하게 제한된 환자들에게 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


'엉덩이로 숨쉬기' 인체 실험 성공…폐 질환 환자들 '새 희망'
자료출처=Med

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"

2.

'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"

3.

가수 김정민 둘째子, 결국 일장기 달고 월드컵 뛴다…日국가대표 발탁 확정

4.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

5.

지드래곤, 역대급 결혼계획 입 열었다 "내일모레 불혹, 저도 곧…"('질문들3')

연예 많이본뉴스
1.

'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"

2.

'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"

3.

가수 김정민 둘째子, 결국 일장기 달고 월드컵 뛴다…日국가대표 발탁 확정

4.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

5.

지드래곤, 역대급 결혼계획 입 열었다 "내일모레 불혹, 저도 곧…"('질문들3')

스포츠 많이본뉴스
1.

"전세계가 충격 경악" 동료에게 레드카드 꺼내자 주심에 달려가 '잔혹 박치기', 앞니 2개 부러지고 지역 축구 '올스톱'

2.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

3.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

4.

'가을 ERA 0.00' 21살 삼성 수호신 탄생, 대표팀 깜짝 발탁 당연했다…평범했던 영건의 대반전 드라마

5.

"레오 형, 완전 다른 사람이 됐다" 팀을 옮겼는데 절친이 두명? 1년만에 돌아온 코리안드림 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.