블랙야크, 겨울 숏패딩 화보 공개 "컬러풀한 매력 가득"

|
블랙야크가 최근 브랜드 모델 아이유, 앰배서더 노홍철과 함께한 겨울 숏패딩 화보를 공개했다. 화보에서 아이유와 노홍철은 겨울 야외활동과 일상에서 활용할 수 있는 다양한 숏패딩 스타일을 제안했다. 독특한 색상의 다양한 숏패딩을 통해 소비자 선택의 폭도 넓혔다. 블랙야크는 최근 '겨울, 컬러를 입다'라는 테마로 기획된 블랙야크의 25/FW 숏다운 신제품 '클라이밍 스톤마스터 다운자켓'을 선보였다.
겨울 캠핑의 한 장면을 포착한 듯한 노홍철의 화보는 고프코어 무드가 한층 강조됐다. 블루를 비롯해 세련된 마리골드 색상의 숏패딩을 선택한 노홍철은 겨울에도 따뜻하게 입고 활동할 수 있는 고프코어룩 패션을 보여줬다.
블랙야크 관계자는 "추운 날씨에도 패션을 포기할 수 없는 소비자들이 많아지며 청바지부터 조거팬츠, 와이드팬츠, 스커트까지 다양한 하의와 코디할 수 있는 숏패딩이 주목을 받고 있다"며 "짧은 기장으로 부담을 줄이고, 한층 더 다채로워진 색상 라인업을 통해 컬러로 표현하는 나만의 겨울 숏패딩 스타일링을 완성할 수 있을 것"이라고 말했다.