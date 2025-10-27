제16회 공군참모총장배 골프대회...사회공헌을 위한 기부 전통 이어가

제16회 공군참모총장배 골프대회...사회공헌을 위한 기부 전통 이어가

국방문화 및 군·사회발전을 위해 활발한 공익활동을 펼쳐 나가고 있는 공군학사장교회(회장 최병채, 주식회사 인카금융서비스 대표이사)가 "공군사랑 실천!을 위한 제16회 공군참모총장배 골프대회"를 2025년 10월 25일 공군 성남체력단련장에서 성황리에 개최했다. 이로써 공군사랑 실천과 사회공헌을 위한 기부 전통을 이어갔다.

공군참모총장배 골프대회는 공군학사장교회가 주최하고, 대한민국 공군이 후원하는 대표적 기부행사 중 하나이다.

본 경기에 앞서 공군학사장교회는 골프장 운영 여건 개선을 위해 성남체력단련장에 대형 TV 2대를 기증했다. 이를 통해 골프장 운영 현황을 더욱 선명하고 신속하게 모니터링할 수 있게 되어 직원들이 보다 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 지원했다.

이번 대회에는 공군 주요 관계자, 예비역 인사, 협력 단체 등이 참석했으며, 공익기부라는 대회의 취지를 실천하는 의미 있는 장이 되었다. 공군학사장교회는 매년 대회를 통해 모은 기부금을 사회와 군에 환원해 왔으며, 제15회까지는 공군 하늘사랑장학회를 통해 약 1억 1천만 원을 순직 조종사 유자녀 장학금으로 전달해 왔다.


올해는 공군교육사령부 산하 재단법인 비성장학연구재단에 모금액 1천만원을 전달했다. 기부금은 항공기술 발전을 위해 연구하는 개인 또는 단체를 선발해 연구비로 지원할 예정이며, 국가 항공력 증진을 위한 인재 양성에 쓰일 계획이다.

또한 회원들의 만백운동(월 1만원 정기 기부) 등을 통해 조성된 4천만원을 공군에 전달했다. 해당 기부금은 공군 장교 후보생 복지와 장교교육대대 발전을 위해 사용돼, 초급장교 양성 과정과 교육환경 향상에 기여 할 전망이다.

최병채 공군학사장교회 회장은 인사말에서 "우리가 그동안 하늘사랑장학회를 통해 기부한 공군순직종사 유자녀 장학금은 단순한 후원이 아니라 '우리는 하늘을 지킨 영웅들의 가족까지 끝까지 지킨다'는 공군의 정신을 행동으로 보여준 것이며, 공군학사장교 회원들의 따뜻한 마음이 만들어낸 유산"이라고 했다. 또 '우리의 기부는 '시혜'가 아니라 '책임'이며 우리의 봉사는 '선택'이 아니라 공군인으로서 사회에 공헌한다는 '자긍심"이라고 했다.

그리고 " 이번 '비성장학연구재단'에의 기부와 교육사령부 발전 지원금은 미래의 공군 전력을 강화하게 될 것이며, 우리가 만든 한 푼, 한 푼이 미래 장교들의 신념을 세우고, 공군의 기반을 더욱 튼튼하게 만들것 것'이라고 강조하면서 만백운동에도 더 많은 회원이 동참해 달라"고 당부했다.


이어 "비성장학연구재단 기부와 교육사령부 지원은 미래 공군 전력의 기반이 될 것이며, 만백운동에도 더 많은 회원이 동참해 달라"고 당부했다.

이번 대회 준비와 진행을 맡은 공군학사장교회 사무총장(학사 88기, 남상환 태성회계법인 대표이사)은 "내년 2026년에도 10월의 어느 날씨 좋은 날을 정하여 제17회 대회를 개최하고, 공군사랑 실천!을 위한 활동을 계속 이어나갈 예정이다" 라고 전했다.

