비행 중 '밥'이라고? 당신은 매력적인 승객…승무원들의 '암호' 공개

기사입력 2025-10-27 15:18


자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] '밥(Bob)', '필립(Philip)'은 흔한 영미권 남성의 이름이지만 비행기 승무원들에게는 '매력적인 승객', '진상 승객' 의미로 쓰인다.

더 선 등 외신들에 따르면 비행기 안에서 승무원들이 서로 은밀한 메시지를 주고받을 때 사용하는 '암호'가 공개돼 화제를 모으고 있다. 외국 승무원들은 탑승객의 외모나 행동에 따라 특정 단어를 사용해 동료들과 정보를 공유한다고 한다.

가장 대표적인 단어는 '밥(Bob)'이다. 이는 'Babe On Board(매력적인 승객 탑승)'의 약자로, 승무원들이 눈에 띄는 외모의 승객을 지칭할 때 사용하는 은어다.

한 익명의 승무원은 "우리는 승무원 공간으로 달려가서 그 승객이 어디 앉았는지 서로 알려준다. 더 친절하게 대하고, 간식도 챙겨준다. 냅킨에 전화번호를 적은 적도 있다"고 밝혔다.

또한, 비행기에서 내릴 때 승무원이 '치리오(cheerio, 잘 가요)'라고 인사한다면, 이는 해당 승객에게 호감을 표현하는 암호일 수 있다.

이 외에도 다양한 암호들이 존재한다. 예를 들어 '머메이드(Mermaid, 인어)'는 빈 좌석에 몸을 길게 뻗어 다른 승객이 앉지 못하게 하는 얄미운 승객을 지칭하는 말이다. '코드(Code) 300' 또는 '앤젤(Angel)'은 기내에서 사망자가 발생했을 때 사용하는 비상 코드다. 'ABP'는 'Able-Bodied Passenger(신체 건강한 승객)'의 약자로, 비상 상황 시 승무원이 도움을 요청할 수 있는 승객을 뜻한다.

공항 게이트에서 줄을 서며 탑승을 방해하는 승객들은 'Gate Lice(게이트 이)'라고 불린다. 이는 주로 비행 경험이 적은 승객들이 퍼스트 및 비즈니스 클래스 승객의 탑승을 방해할 때 사용된다.

흥미로운 점은 'VIP'라는 단어도 승무원 사이에서는 다른 의미를 가진다는 것이다. 일반적으로 'Very Important Person(매우 중요한 인물)'을 뜻하지만, 승무원들 사이에서는 'Very Irritating Person(매우 성가신 인물)'로 사용되기도 한다.

또 다른 은어는 '필립(Philip)'이다. 이는 'PILP(Passenger I'd Like to Punch)'에서 유래된 말로, 승무원을 불쾌하게 만든 승객을 지칭한다. 해당 승객은 이후 비행 내내 불친절한 서비스를 받을 수 있다고 한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

