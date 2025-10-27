"벌거벗고 다니지 마"…中 여성, 야한 옷 이유로 日 식당서 쫓겨나

기사입력 2025-10-27 16:18


사진출처=사우스차이나모닝포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 옷이 너무 야하다는 이유로 일본의 한 유명 음식점이 중국인 여성 관광객 2명을 내쫓아 논란이 일고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국인 여성 2명은 지난 8월말 일본 고베의 유명 태국 음식점을 방문했다.

온라인 블로거로 활동 중인 이들은 식당에 들어서자마자 식당 주인이 "여름은 끝났다. 더 이상 벌거벗고 다닐 필요 없다"고 말했다.

당시 이들은 몸에 붙는 민소매 상의와 헐렁한 바지를 입고 있었다.

또한 식사 도중 직원들이 갑자기 다가와 젓가락을 빼앗고, 접시를 치우며 음식까지 가져갔다고 여성들은 주장했다. 계산을 할 때에도 주인은 말을 하지 않고 컴퓨터 화면만 가리켰다고 한다.

블로거는 이후 구글 리뷰에 가게에 대한 낮은 평점과 글을 썼지만 해당 게시물은 삭제됐다.

다른 리뷰를 보면 해당 점장에 대한 인종차별적 태도와 무례함을 지적하는 부정적 평가가 다수 있었다. 어떤 리뷰어는 향수를 뿌렸다는 이유로 쫓겨났고, 또 다른 리뷰어는 일본인 친구와 함께 방문했을 때는 친절했지만 중국어를 쓰자 태도가 돌변했다고 밝혔다.

논란이 커지자 중국 SNS에서는 분노가 확산됐다. 한 네티즌은 "이런 말을 들으면 바로 나오는 게 정답이다. 돈 내고 모욕당할 이유는 없다"고 밝혔다.


일본 네티즌들도 비판에 가세했다.

"주인이 정말 무례하다. 평판이 안 좋은지 오래다", "옷 때문이 아니라 중국인이라는 걸 알자마자 태도가 바뀌었을 것", "차별은 국가 이미지에 해를 끼친다. 관광객 덕분에 장사하는 걸 모르는 듯하다" 등의 반응이 이어졌다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

