카카오-행안부, AI 에이전트 기반 공공서비스 혁신 MOU 체결

기사입력 2025-10-27


카카오가 행정안전부와 국민의 공공서비스 이용 편의성을 높이기 위해 'AI 에이전트 기반 공공서비스 혁신을 위한 업무 협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

카카오와 행정안전부는 협약을 바탕으로 카카오톡 내에 'AI 국민비서(가칭)' 시범 서비스를 연내 선보일 계획이다. 이용자는 별도의 앱이나 로그인 절차 없이 카카오톡 대화만으로 공공서비스를 이용할 수 있으며, 시범 서비스 단계에는 전자증명서 발급 및 제출, 유휴 공공자원 예약 등의 기능이 제공된다.

카카오는 다양한 공공기관의 API를 카카오의 AI 기술과 연동해 'AI 국민비서(가칭)'를 구현한다. 특히 카카오가 자체 개발한 AI 모델 '카나나(Kanana)'를 적용해 사용자의 문맥과 의도를 자연스럽게 이해하고, 단순 정보 검색을 넘어 행동 가능한 응답과 서비스 실행까지 지원한다.

MCP(Model Context Protocol)와 카카오가 자체 구축한 'AI 에이전트 빌더(AI Agent Builder)'를 활용해 공공, 지역, 지식 등 다양한 분야의 AI 에이전트를 만들고, 이용자의 목적에 맞는 서비스를 자동으로 실행해준다. 이를 통해 이용자는 대화를 통해 완결된 결과를 얻을 수 있게 된다.

유해 콘텐츠의 필터링을 위한 AI 가드레일 모델인 '카나나 세이프가드(Kanana Safeguard)'도 적용한다. AI가 윤리적 가치를 위반하는 위험한 출력을 생성하지 않도록 사전 방지하는 기술로, AI 서비스에 탑재되어 신뢰성과 책임성을 확보하는 역할을 하는 자체 개발 모델이다.

유용하 카카오 AI에이전트 플랫폼 성과리더는 "행정안전부와의 이번 협약은 국민의 일상 속 공공서비스 접근 방식을 근본적으로 혁신하는 계기가 될 것"이라며 "공공기관과 함께 AI 에이전트를 연결하는 생태계를 함께 구축해 갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

