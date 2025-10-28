한림대동탄성심병원 '제3회 함께 걷기 DAY' 행사 성료…"ESG 경영 …

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우)은 25일 지역주민과 함께하는 '2025년 제3회 건강&환경을 지키는 함께 걷기 DAY'를 성황리에 개최했다.
특히, 10월 25일부터 11월 16일까지 열리는 한림대의료원의 전국민 기부 버추얼 레이스 '위런위로(WeRunWe路)' 홍보 부스에 많은 관심이 쏠렸다. 위런위로 부스에서는 참가자들이 원하는 시간과 장소에서 자유롭게 달리며 건강을 챙길 수 있는 프로그램을 소개했다. 또한 화상환자와 소방관 트라우마 회복 지원을 위한 기부 취지에 대해서도 안내했다.
이날 행사에는 이외에도 각종 전통공연과 나눔바자회 등도 열렸으며, 행사 수익금 전액은 지역 내 소외계층 지원 기금으로 사용될 예정이다.
한편 경기도 화성시에 위치하고 있는 나래울종합사회복지관은 국내 최대 규모의 종합사회복지관으로서 사례관리사업, 지역조직사업, 평생교육사업, 서비스제공사업 등 다채롭고 전문적인 사회복지서비스를 제공하고 있다. 1982년 개관한 화성시 나래울종합사회복지관은 학교법인일송학원이 화성시로부터 2018년부터 위탁받아 운영하고 있다.
