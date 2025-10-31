[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 11월 2일 일요일 오늘의 띠별 운세 (음력 9월 13일)

기사입력 2025-11-02 07:00


[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 11월 2일 일요일 오늘의 띠별…



쥐띠 : 마음에 중심이 없고 흔들림이 많은 날입니다.

60년생 : 일을 추진하기 앞서 마음의 안정을 찾아야 합니다.

72년생 : 매매는 이루어지나 큰 이익은 없겠습니다. 욕심부리지 마십시요.

84년생 : 지나친 신경은 건강을 해칩니다. 순리대로 진행하십시요.

96년생 : 안정을 취하십시요. 심장과 소화기에 병이 들 수 있습니다.

소띠 : 마음 한 구석이 허전한 것은 무슨 연유인가?

61년생 : 일찍 귀가하여 가족과 함께 보내도록 하자.


73년생 : 돈이 막히는 날입니다. 미리 대비하여 낭패를 보는 일이 없도록 하여야 합니다.

85년생 : 남을 탓하기 전에 나를 다시 한번 돌아보자. 서쪽이 길한 방향입니다.

97년생 : 심기가 편치 못합니다. 내일을 기약하는것이 좋습니다.

범띠 : 냉철한 이성으로 오늘을 이기는 지혜가 필요합니다.

62년생 : 상대가 양보하지 않습니다. 중요한 협상은 내일로 미루십시요.

74년생 : 자녀 문제로 고민하게 됩니다.

86년생 : 보기 좋은 감이 맛도 좋다고 했습니다. 자기 발전을 위해 매진하십시요.

98년생 : 사업의 확장이나 투자는 금물입니다. 때를 기다리자.

토끼띠 : 끝까지 포기하지 말고 부딪혀 보자. 큰공을 세우리라.

63년생 : 번창합니다. 주머니가 배로 늘어납니다.

75년생 : 만족할만한 결과로 일이 마무리됩니다. 자축하십시요.

87년생 : 노력을 닦은 결실이 맺어집니다. 자신 있는 모습은 언제나 아름답습니다.

99년생 : 귀하가 진솔한데 두려울 것이 무엇인가? 강직하게 밀고 나가십시요.

용띠 : 고난은 누가 오래 참고 이기느냐의 과정이며 성공의 열쇠입니다. 인내하십시요.

00년생 : 황무지도 개척하면 옥토가 되는 법, 노력하면 얻을 수 있습니다.

64년생 : 육신이 고달프니 이 내 몸이 외롭구나. 벗이 찾아옵니다.

76년생 : 매매는 미루고 소송은 당기세요. 이성을 잃지 마십시요.

88년생 : 단비를 기다리는가? 노력하지 않으면 하늘은 응답하지 않습니다.

뱀띠 : 인간사 매사 튼튼히 노력하며 바른 마음을 가져야 합니다.

01년생 : 분주하고 소득이 없습니다. 기도가 최선입니다.

65년생 : 귀인이 도와주고 티끌 모아 태산이 되니 노력의 대가입니다.

77년생 : 결과에 연연하니 실력 발휘가 안 됩니다. 마음을 비우시기 바랍니다.

89년생 : 과감한 변신이 필요한 때 입니다. 스스로를 혁신하십시요.

말띠 : 두려워 마십시요. 귀인이 도와 해결됩니다.

02년생 : 귀하를 돕는 큰 업체와의 계약이 성사됩니다.

66년생 : 다른 것에 한눈팔지 마십시요. 지금 하는 일을 유지해야 합니다.

78년생 : 사랑과 우정 사이, 가족과 우정 사이에서 고민합니다.

90년생 : 원하는 것 중 작은 것은 이루어집니다.

양띠 : 재능이 있으니 늦게라도 원하는 바는 이루어집니다.

55년생 : 전업이나 개업은 삼가는 것이 좋습니다.

67년생 : 여행은 다음달로 미루어 가는 것이 좋습니다. 소중한 것을 잃을 수도 있습니다.

79년생 : 먼저 정한 바를 고집하십시요. 이룰 수 있습니다.

91년생 : 여행은 휴식입니다. 과음과식을 조심하십시요.

원숭이띠 : 근신자중의 날입니다. 욕구를 앞세우면 낭패를 볼 수 있습니다.

56년생 : 심신이 고달프다 깊은 호흡으로 마음을 가다듬어야 합니다.

68년생 : 가까운 친한 인척을 돌아 보십시요. 도움을 받게 됩니다.

80년생 : 금전운은 길하나 곧 나가게 됩니다. 과욕은 금물입니다.

92년생 : 형제자매와 도모하는 일은 만사 대길합니다. 단 북쪽은 흉합니다.

닭띠 : 첫 단추를 잘 끼워야 합니다. 범을 그리려다 개를 그려서야 쓰겠는가?

57년생 : 누명이나 사기를 조심하십시요. 당신을 신뢰하는 이가 더 많으니 좌절하지 마십시요.

69년생 : 일찍 귀가하십시요.

81년생 : 천리길도 한 걸음부터...긴 안목을 가도록 하십시요.

93년생 : 전업을 한다면 지방이나 외국으로 옮겨서 해도 무방합니다.

개띠 : 기대가 크면 실망도 큰 법입니다. 현실적인 소망을 먼저 이루도록 하십시요.

58년생 : 상대방은 마음에 없는데 내 몸만 달았구나. 현실을 직시하자.

70년생 : 다 끝낸 일이 다시 불거집니다. 마무리를 잘 하자.

82년생 : 친구들과의 약속은 다음으로 미루어 보도록 하십시요.

94년생 : 기회를 놓치고 이루기 어려우나 희망을 버리지 않는 마음이 중요할 것입니다.

돼지띠 : 마음이 잘 맞는 주위 사람과 상의하십시요. 작은 도움이 큰 결실을 보게 됩니다.

59년생 : 좋은 운이 돌아오니 순리대로 처신하십시요.

71년생 : 그동안 심고 가꾼 곡식이 알찬 열매를 보게 됩니다.

83년생 : 주위의 유혹이 많은 날입니다. 젊은 날의 쾌락은 잠시뿐임을 잊지 마십시요.

95년생 : 칭찬이나 용돈을 받습니다.



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤주, 가슴 성형 의혹에 분노 "수술 아닌 유전, 집안서 내가 제일 작아"

2.

이현이, 산후 탈모에 결국 수술대 누웠다 "다음 생엔 흑인으로" ('워킹맘이현이')

3.

로빈♥김서연, '계류유산' 수술 후 오열..."심장이 뛰지 않아" ('로부부')

4.

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" ('런닝맨')

5.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

장윤주, 가슴 성형 의혹에 분노 "수술 아닌 유전, 집안서 내가 제일 작아"

2.

이현이, 산후 탈모에 결국 수술대 누웠다 "다음 생엔 흑인으로" ('워킹맘이현이')

3.

로빈♥김서연, '계류유산' 수술 후 오열..."심장이 뛰지 않아" ('로부부')

4.

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" ('런닝맨')

5.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠프 중이셔서..."[잠실 코멘트]

2.

[공식발표]'구자욱 또 낙마+문성주 OUT' 대표팀, 이재원 깜짝 발탁…김원형 감독 대체자도 찾았다

3.

'카메룬 괴물 개인 新 45점 대폭격' 도로공사 1위 도약, GS 꺾고 3연승 질주[장충 리뷰]

4.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

5.

[K리그2 리뷰]'루이스 해트트릭' 김포, 화성 5:1 대파…부천도 안산 완파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.