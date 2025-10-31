[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 11월 2일 일요일 오늘의 띠별…

|
쥐띠 : 마음에 중심이 없고 흔들림이 많은 날입니다.
72년생 : 매매는 이루어지나 큰 이익은 없겠습니다. 욕심부리지 마십시요.
84년생 : 지나친 신경은 건강을 해칩니다. 순리대로 진행하십시요.
96년생 : 안정을 취하십시요. 심장과 소화기에 병이 들 수 있습니다.
소띠 : 마음 한 구석이 허전한 것은 무슨 연유인가?
61년생 : 일찍 귀가하여 가족과 함께 보내도록 하자.
73년생 : 돈이 막히는 날입니다. 미리 대비하여 낭패를 보는 일이 없도록 하여야 합니다.
85년생 : 남을 탓하기 전에 나를 다시 한번 돌아보자. 서쪽이 길한 방향입니다.
97년생 : 심기가 편치 못합니다. 내일을 기약하는것이 좋습니다.
범띠 : 냉철한 이성으로 오늘을 이기는 지혜가 필요합니다.
62년생 : 상대가 양보하지 않습니다. 중요한 협상은 내일로 미루십시요.
74년생 : 자녀 문제로 고민하게 됩니다.
86년생 : 보기 좋은 감이 맛도 좋다고 했습니다. 자기 발전을 위해 매진하십시요.
98년생 : 사업의 확장이나 투자는 금물입니다. 때를 기다리자.
토끼띠 : 끝까지 포기하지 말고 부딪혀 보자. 큰공을 세우리라.
63년생 : 번창합니다. 주머니가 배로 늘어납니다.
75년생 : 만족할만한 결과로 일이 마무리됩니다. 자축하십시요.
87년생 : 노력을 닦은 결실이 맺어집니다. 자신 있는 모습은 언제나 아름답습니다.
99년생 : 귀하가 진솔한데 두려울 것이 무엇인가? 강직하게 밀고 나가십시요.
용띠 : 고난은 누가 오래 참고 이기느냐의 과정이며 성공의 열쇠입니다. 인내하십시요.
00년생 : 황무지도 개척하면 옥토가 되는 법, 노력하면 얻을 수 있습니다.
64년생 : 육신이 고달프니 이 내 몸이 외롭구나. 벗이 찾아옵니다.
76년생 : 매매는 미루고 소송은 당기세요. 이성을 잃지 마십시요.
88년생 : 단비를 기다리는가? 노력하지 않으면 하늘은 응답하지 않습니다.
뱀띠 : 인간사 매사 튼튼히 노력하며 바른 마음을 가져야 합니다.
01년생 : 분주하고 소득이 없습니다. 기도가 최선입니다.
65년생 : 귀인이 도와주고 티끌 모아 태산이 되니 노력의 대가입니다.
77년생 : 결과에 연연하니 실력 발휘가 안 됩니다. 마음을 비우시기 바랍니다.
89년생 : 과감한 변신이 필요한 때 입니다. 스스로를 혁신하십시요.
말띠 : 두려워 마십시요. 귀인이 도와 해결됩니다.
02년생 : 귀하를 돕는 큰 업체와의 계약이 성사됩니다.
66년생 : 다른 것에 한눈팔지 마십시요. 지금 하는 일을 유지해야 합니다.
78년생 : 사랑과 우정 사이, 가족과 우정 사이에서 고민합니다.
90년생 : 원하는 것 중 작은 것은 이루어집니다.
양띠 : 재능이 있으니 늦게라도 원하는 바는 이루어집니다.
55년생 : 전업이나 개업은 삼가는 것이 좋습니다.
67년생 : 여행은 다음달로 미루어 가는 것이 좋습니다. 소중한 것을 잃을 수도 있습니다.
79년생 : 먼저 정한 바를 고집하십시요. 이룰 수 있습니다.
91년생 : 여행은 휴식입니다. 과음과식을 조심하십시요.
원숭이띠 : 근신자중의 날입니다. 욕구를 앞세우면 낭패를 볼 수 있습니다.
56년생 : 심신이 고달프다 깊은 호흡으로 마음을 가다듬어야 합니다.
68년생 : 가까운 친한 인척을 돌아 보십시요. 도움을 받게 됩니다.
80년생 : 금전운은 길하나 곧 나가게 됩니다. 과욕은 금물입니다.
92년생 : 형제자매와 도모하는 일은 만사 대길합니다. 단 북쪽은 흉합니다.
닭띠 : 첫 단추를 잘 끼워야 합니다. 범을 그리려다 개를 그려서야 쓰겠는가?
57년생 : 누명이나 사기를 조심하십시요. 당신을 신뢰하는 이가 더 많으니 좌절하지 마십시요.
69년생 : 일찍 귀가하십시요.
81년생 : 천리길도 한 걸음부터...긴 안목을 가도록 하십시요.
93년생 : 전업을 한다면 지방이나 외국으로 옮겨서 해도 무방합니다.
개띠 : 기대가 크면 실망도 큰 법입니다. 현실적인 소망을 먼저 이루도록 하십시요.
58년생 : 상대방은 마음에 없는데 내 몸만 달았구나. 현실을 직시하자.
70년생 : 다 끝낸 일이 다시 불거집니다. 마무리를 잘 하자.
82년생 : 친구들과의 약속은 다음으로 미루어 보도록 하십시요.
94년생 : 기회를 놓치고 이루기 어려우나 희망을 버리지 않는 마음이 중요할 것입니다.
돼지띠 : 마음이 잘 맞는 주위 사람과 상의하십시요. 작은 도움이 큰 결실을 보게 됩니다.
59년생 : 좋은 운이 돌아오니 순리대로 처신하십시요.
71년생 : 그동안 심고 가꾼 곡식이 알찬 열매를 보게 됩니다.
83년생 : 주위의 유혹이 많은 날입니다. 젊은 날의 쾌락은 잠시뿐임을 잊지 마십시요.
95년생 : 칭찬이나 용돈을 받습니다.