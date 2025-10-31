'부자보이즈'젠슨황X이재용X정의선 회장,이렇게 힙한 '치맥 브로맨스'라니...'삼성X현대 보유국'부심 '뿜뿜'

최종수정 2025-10-31 16:27

지포스 기념 행사 참석한 젠슨 황-이재용-정의선

[스포츠조선 전영지 기자]가을밤, 서울 강남 한복판 '부자 보이즈'의 깜짝 등장에 대한민국은 물론 세계가 발칵 뒤집혔다.

'AI 대부' 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 30일 오후 7시30분 서울 강남 깐부치킨에서 만난 '치맥' '소맥' 러브샷을 즐기고 '골든벨'을 울리는 비현실적인 '사건'이 눈앞의 현실이 됐다.


아시아태평양경제협력체(APEC) 참석차15년 만에 방한한 젠슨 황 CEO와 이 회장, 정 회장의 회동 소식에 깐부치킨 앞에 인파가 몰렸고, 이들은 치맥에 소맥 폭탄주를 마시며 진짜 '깐부'같은 모습을 공개했다. 가게 안 손님들과도 스스럼없이 소통했다. 한 어린이의 사인 요청에도 세 CEO는 기꺼이 응했다. 특히 이재용 회장은 "예준이 효자 되세요"라는 문구 아래 사인을 남겨 눈길을 끌었다. 황 CEO와 정의선 회장 등은 치킨, 치즈스틱 접시를 밖으로 들고나와 시민들에게 나눠주는 모습도 선보였다.

네티즌들은 전세계적으로 선풍적 인기몰이중인 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 속 아이돌 '사자 보이즈'를 빗댄 '부자 보이즈'라는 센스만점 별명을 붙이며 '거물 CEO'들의 소탈한 행보에 열광하고 있다. 너무나 비현실적인 사건에 'AI 생성 이미지가 아니냐'는 우스개까지 떠돌고 있다.


이재용 삼성그룹 회장이 30일 오후 서울 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 정의선 현대차그룹 회장의 치킨 회동 중 받은 선물을 공개하고 있다. 2025.10.30 [공동취재]
치맥 회동 후 '깐부 CEO 삼총사'는 지포스 25주년을 축하하고 기념하는 서울 코엑스 '엔비디아 지포스 게이머 페스티벌' 현장으로 이동, 나란히 무대에 올랐다. 황 CEO는 이 회장과 정 회장을 "치맥 친구, 소맥 친구"라고 소개하며 친근감을 표했다. 관객들이 "이재용!"을 연호하는 가운데 마이크를 잡은 이 회장은 "그런데 왜 이렇게 아이폰이 많아요?"라는 거침없는 농담으로 입을 열었다. 팬들이 폭소했다. 젠슨 황 CEO를 향해 "이 시대 최고의 혁신가이자 기업가"라면서 "열정, 배짱, 따뜻한 마음을 가진 분"이라고 평했다. "25년 전 엔비디아가 삼성전자의 GDDR을 사용해 '지포스 256'을 첫 출시한 사건"을 언급하자 황 CEO가 "제이, 내가 삼성 GDDR을 쓰고 있을 때 너 넌 완전 어린애였어"라는 농담을 던지자 이 회장은 "어리고 오만했지(Young and arrogant)"라는 재치 있는 농담으로 응수하며 미소를 자아냈다.

이 회장은 "엔비디아가 삼성의 중요한 고객이자 전략적 파트너이지만 더욱 중요한 건 따뜻한 마음(warm heart)을 가진 분"이라는 점을 강조했다.


젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 코엑스에서 열린 엔비디아의 그래픽카드(GPU) '지포스' 출시 25주년 행사에서 단상에 올라 발언하고 있다.
이 회장이 짧은 스피치를 마친 직후 젠슨 황 CEO가 편지 이야기를 꺼냈다. "그 편지 이야기 해도 될까"라며 이 회장의 동의를 구했다. 1996년 한국에 인터넷도 이메일도 없던 그 시절, 고 이건희 삼성 선대 회장이 자신에게 보낸 한통의 편지 이야기였다. "1996년 여기 있는 여러분 대부분은 태어나기도 전일 텐데 나는 한국에서 온 한통의 편지를 받았다. 그 시절엔 이메일이 아닌 우편으로 전세계가 소통했다. 그 편지는 내가 내 인생을 통틀어 한국에서 처음으로 받아본 편지였다"라고 했다. "정말 아름다운 편지였다. 내가 모르는 사람으로부터 온 편지였다. 그 편지엔 '나는 비전이 있다. 한국을 위한 비전이 있다'고 씌어 있었다. 놀라운 편지였다. 그는 '내 비전은 3가지다. 첫째 나는 모든 한국인을 브로드밴드 인터넷으로 연결하고 싶다. 누구도 소외되지 않고 모두, 모든 가정이 인터넷을 통해 연결되기 바란다. 둘째 나는 한국에 기술을 가져올 수 있는 최고의 응용 프로그램은 비디오 게임이라고 믿는다'고 했다. 세 번째로 그는 첫 비디오게임 올림픽을 열기 위해 나의 지원을 요청했다"고 소개했다. 이어 "그 편지가 바로 여기 있는 이재용 회장의 아버지가 내게 보낸 것이었다"는 말에 객석에선 "와!" 환호성이 터져나왔다. 이 회장은 "우리 아버지 이건희 회장님이 보낸 편지였다"라며 뿌듯한 미소를 지었다. 황 CEO는 "믿을 수 없는 일이다. 그래서 내가 한국에 오게 됐다. 그 편지 때문에 오게 됐다. 그리고 그분이 말한 모든 비전이 지금 한국에서 현실로 이뤄졌다.정말 인크레더블한 일이다. 그렇게 한국은 처음부터 우리 회사의 중심이었다고 말하고 싶다. 엔비디아의 기원이라고 생각한다. 한국의 수많은 투자자들 덕분에 오늘의 엔비디아가 있다"는 말에 또 한번 뜨거운 환호성이 쏟아졌다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 30일 서울 코엑스에서 열린 엔비디아의 그래픽카드(GPU) '지포스' 출시 25주년 행사에 참석해 있다. 2025.10.30 [공동취재]
마이크를 이어받은 정의선 현대차그룹 회장의 "제가 생긴 건 좀 들어 보여도 두 분 다 저의 형님이시다"라는 재치 입담에 또 한번 폭소가 터졌다. 정 회장은 "어렸을 때부터 아케이드 게임을 계속해왔고, 아이와 리그오브레전드(LOL)를 한다. 물론 엔비디아 칩이 안에 계속 들어 있다"며 개인적인 게임 경험을 소개한 후 미래 자동차와 게임의 융합에 대한 기대와 전망을 공유했다. "미래에는 엔비디아 칩이 차와 로보틱스로 들어와서 더 많이 협력하게 될 것같다. 앞으로는 차에서 더 많은 게임을 할 수 있게 하겠다"고 약속했다. 강남 한복판에서 이뤄진 한미 '부자 보이즈'의 유쾌하고 친근한 브로맨스에 국민들은 '왜 이렇게 훈훈하냐' '삼성, 현대 같은 기업이 있어 자랑스럽고 고맙다' '기업들이 대한민국 살린다' '이건희 회장의 비전은 정말 눈물난다. 진짜 멋있고 대단하다' '대기업 회장하면 딱딱한 이미지인데 푸근한 동네 아저씨 모임 같아 너무 좋다' '대기업 회장이 이렇게 호감일 수가 없다' 등 호감 댓글을 쏟아내고 있다.


한편 젠슨 황 CEO는 31일 경주에서 열리는 APEC CEO 서밋 참석을 앞두고 "이재명 대통령에게 드릴 깜짝 선물"이 있음도 수차례 시사했다. 한미간 민간 반도체 동맹 강화, 엔비디아의 AI 반도체 공급, 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 수급 등과 관련한 협력 방안이 논의될 것으로 알려졌다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

