'부자보이즈'젠슨황X이재용X정의선 회장,이렇게 힙한 '치맥 브로맨스'라니…

|
|
|
[스포츠조선 전영지 기자]가을밤, 서울 강남 한복판 '부자 보이즈'의 깜짝 등장에 대한민국은 물론 세계가 발칵 뒤집혔다.
'AI 대부' 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 30일 오후 7시30분 서울 강남 깐부치킨에서 만난 '치맥' '소맥' 러브샷을 즐기고 '골든벨'을 울리는 비현실적인 '사건'이 눈앞의 현실이 됐다.
|
네티즌들은 전세계적으로 선풍적 인기몰이중인 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 속 아이돌 '사자 보이즈'를 빗댄 '부자 보이즈'라는 센스만점 별명을 붙이며 '거물 CEO'들의 소탈한 행보에 열광하고 있다. 너무나 비현실적인 사건에 'AI 생성 이미지가 아니냐'는 우스개까지 떠돌고 있다.
|
|
|
|
이 회장은 "엔비디아가 삼성의 중요한 고객이자 전략적 파트너이지만 더욱 중요한 건 따뜻한 마음(warm heart)을 가진 분"이라는 점을 강조했다.
|
|
|
|
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com