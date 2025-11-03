한국관광공사, '한국관광 100선 스탬프' 최다 인증 이벤트 진행

한국관광공사가 11월 3일부터 11월 16일까지 '2025년 한국관광 100선 스탬프투어 최다 방문자 인증 이벤트'를 진행한다. 한국관광 100선은 대한민국 대표 관광명소를 소개하는 형태로 격년에 한 번 선정한다. 올해 5월에는 한국관광 100선 스탬프여권을 제작하고 관광명소 각각의 특징을 부각한 스탬프를 비치했다.
3일 한국관광공사에 따르면 스탬프투어 최다 방문 이벤트는 '한국관광 100선'에서 스탬프로 자신만의 여행 기록을 담은 국민이라면 누구나 참여할 수 있다. 참가자는 대한민국 구석구석 누리집 내 이벤트 페이지에서 본인의 스탬프 기록과 개인정보를 입력하면 된다. 스탬프 최다 인증자에게는 문화체육관광부 장관상을, 차순위자에게는 공사 사장상을 수여한다. 부상으로는 국민관광상품권 각 100만원, 50만 원이 지급되며 3일부터 16일까지 접수하면 된다. 최종 결과는 12월 1일에 대한민국 구석구석에서 발표할 예정이다.
허소영 한국관광공사 국민관광마케팅팀장은 "전국이 예쁘게 물든 11월에 한국관광 100선 명소와 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.