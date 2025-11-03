한국관광공사, '한국관광 100선 스탬프' 최다 인증 이벤트 진행

기사입력 2025-11-03 09:46


한국관광공사, '한국관광 100선 스탬프' 최다 인증 이벤트 진행

한국관광공사가 11월 3일부터 11월 16일까지 '2025년 한국관광 100선 스탬프투어 최다 방문자 인증 이벤트'를 진행한다. 한국관광 100선은 대한민국 대표 관광명소를 소개하는 형태로 격년에 한 번 선정한다. 올해 5월에는 한국관광 100선 스탬프여권을 제작하고 관광명소 각각의 특징을 부각한 스탬프를 비치했다.

3일 한국관광공사에 따르면 스탬프투어 최다 방문 이벤트는 '한국관광 100선'에서 스탬프로 자신만의 여행 기록을 담은 국민이라면 누구나 참여할 수 있다. 참가자는 대한민국 구석구석 누리집 내 이벤트 페이지에서 본인의 스탬프 기록과 개인정보를 입력하면 된다. 스탬프 최다 인증자에게는 문화체육관광부 장관상을, 차순위자에게는 공사 사장상을 수여한다. 부상으로는 국민관광상품권 각 100만원, 50만 원이 지급되며 3일부터 16일까지 접수하면 된다. 최종 결과는 12월 1일에 대한민국 구석구석에서 발표할 예정이다.

허소영 한국관광공사 국민관광마케팅팀장은 "전국이 예쁘게 물든 11월에 한국관광 100선 명소와 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



