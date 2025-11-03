다리 저리고 통증, 디스크인 줄 알았는데…50대 이상 여성 '주의'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 허리디스크 및 척추관협착증 환자들은 다리 저림과 통증을 척추 질환에 의한 하지방사통으로 여기는 경우가 대다수다. 관련 증상 완화를 목적으로 물리치료를 받는 사례도 많다. 그러나 실제로는 척추와 무관한 혈관성 질환인 '하지정맥류'일 수도 있어 주의가 필요하다.
◇다리에 혈류 정체 발생, 심한 경우 피부 궤양
허벅지 이하에 분포한 하지정맥계는 혈류가 많이 몰리는 부위 중 하나다. 정맥계에는 체내 혈액의 70%가 흐르는데, 다리에는 이러한 정맥이 밀집한데다가 중력의 영향을 받아 혈액이 정체되기 쉽다.
하지정맥류로 인한 다리 저림은 척추질환으로 인한 방사통과 겉보기에는 비슷하지만 그 원인이 전혀 다르며, 통증 양상에도 조금씩 차이가 있다. 척추질환은 신경성 질환으로, 앉거나 허리 자세가 바뀔 때, 걷거나 움직일 때 증상에 변화가 있을 수 있다. 반면 하지정맥류는 혈류 정체가 원인이기 때문에 가만히 오래 서 있을 때 증상이 가장 악화되기 쉽고, 밤에 더 증상이 심한 경향을 보인다.
가장 주의할 점은 이들 질환이 동시에 나타나기 쉽다는 점이다.
윤강준 대표원장은 "실제 임상 현장에서는 척추 질환과 하지정맥류가 동시에 나타나는 경우를 적지 않게 볼 수 있는데, 이 경우 신경과 혈류를 복합적으로 진단할 필요가 있다"며 "단일 질환의 진단만으로는 원인을 놓칠 수 있고, 적절한 치료법을 적용하지 못해 증상의 만성화를 야기할 위험도 높다"고 강조했다.
특히 50대 이상 여성의 경우 하지정맥류를 더욱 주의해야 한다.
건강보험심사평가원 자료에 따르면 하지정맥류(질병코드 I83) 전체 환자 중 50대 이상은 69%~70%에 달한다. 또한 여성의 경우 하지정맥류를 겪는 경우가 남성 대비 4배 이상으로 높은 것으로 알려져 있다. 이를 단순한 피로 증상으로 생각하고 방치할 경우 단순한 하지정맥류 증상을 넘어서 심한 경우 피부 착색, 변색 및 피부 궤양까지 증상이 진행되기도 한다.
◇혈액이 불필요한 정맥 지나는 것 차단해야
하지정맥류의 근본적인 치료는 혈액이 불필요한 정맥을 지나는 것을 차단하는 것이다.
증상이 심하지 않은 경우 정맥순환제 복용, 20~30mmHg 가량의 압박스타킹 착용 등 보존적 치료를 진행하기도 하지만, 역류가 심한 경우 수술적 요법이나 주사제 요법 등 혈관을 직접 차단하는 치료를 진행하게 된다. 이 때 문제가 되는 혈관을 막거나 제거해 건강한 주요 정맥으로 다시 혈류가 흐르게 하고 혈액 순환을 정상화하는 것이 하지정맥류 치료의 기본적 기전이다.
윤강준 대표원장은 "하지정맥류의 근본적인 치료를 위해서는 혈관을 제거하는 발거술이 주로 시행되어왔으며, 예전에는 피부 절개 수술을 주로 진행했으나, 최근에는 레이저를 사용한 발거술도 다양하게 발전했다"며 "레이저 발거술은 전통적인 발거술과 원리가 동일하면서도 환자의 신체적 부담은 줄일 수 있어 최근 가장 각광받는 근본적인 치료법"이라고 설명했다.
레이저 발거술은 정맥 내에 얇은 레이저 섬유관을 삽입, 이를 활용해 문제가 되는 정맥을 가열해 폐쇄하는 방식의 치료법이다. 주변조직 손상을 최소화하는 만큼 통증과 출혈이 적어 대부분 국소마취로 행되며, 재발이 없다는 점이 장점이다. 수술시간은 한쪽 다리당 10분 정도로 소요시간도 짧다.
이 밖에 정맥에 의료용 접착제를 주입해 혈관을 막는 베나실 등 다양한 치료법도 개발되어 있다.
이에 대해 윤강준 원장은 "약물에 대한 알러지 반응이나 불편감 그리고 환자에 따라 미세플라스틱이나 호르몬(내분비계 교란물질) 등의 화학물질에 대한 거부감이 있을 수 있어 환자의 선호도나 컨디션에 따라 치료법을 신중히 선택해야 한다"고 말했다.
이어 "척추질환과 하지정맥류는 각각 신경계와 순환계에서 기인한 질환이지만, 실제 임상에서는 이들이 서로 영향을 주고받으며 환자의 상태 호전 및 악화에 영향을 미치기도 한다"며 "특히 혈관 건강이 약한 중장년 이상 연령대일수록 전문의 진단을 통해 정확한 증상의 원인을 파악해야 정확한 치료가 가능하다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
