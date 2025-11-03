中 항공사, '항공 이모' 채용 공고 논란…"여성에게 무례한 호칭" 지적

中 항공사, '항공 이모' 채용 공고 논란…"여성에게 무례한 호칭" 지적
사진출처=더우인, 사우스차이나모닝포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 항공사가 기혼 여성 및 주부 승무원 채용 공고를 발표하며 '항공 이모(아줌마)'라는 명칭을 사용해 논란이 일고 있다.

중국 매체 차오뉴스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 상하이에 본사를 둔 저비용항공사인 춘추항공(스프링항공)은 최근 25세에서 40세 사이의 여성, 특히 결혼하거나 자녀가 있는 지원자를 대상으로 채용 계획을 발표했다. 지원자는 최소 학사 학위 소지자여야 하며, 키는 162cm에서 174cm 사이, 고객 서비스 경험이 있으면 우대된다. 채용 인원은 30~60명이며, 근무지는 상하이와 중국 북서부의 란저우다.

중국 항공업계에서는 일반적으로 18세에서 25세 사이의 젊은 여성을 승무원으로 채용해왔기 때문에 이번 발표는 이례적이다.

춘추항공의 채용 담당자는 현지 매체와의 인터뷰에서 "기혼 여성은 삶의 경험과 공감 능력이 풍부해 어린이와 노인 승객을 더 잘 돌볼 수 있다"고 설명했다.

춘추항공은 이번 채용이 여성의 다양한 경력과 삶의 단계를 존중하는 인사 정책의 일환이라고 밝혔다.

중국에서는 여성의 법적 정년이 일반적으로 50세로 규정되어 있어, 이번 채용은 경력 단절 여성에게 새로운 기회를 제공한다는 평가도 있다.

하지만 채용 과정에서 밝힌 '항공 이모'라는 명칭은 중국 SNS에서 7000만 회 이상의 조회수를 기록하며 논란을 불러일으켰다.

네티즌들은 "여성에게 무례한 호칭이다. 나이와 결혼 여부를 강조하는 표현", "전통적인 가정주부 이미지를 떠올리게 한다"고 비판했다.


이에 대해 춘추항공은 "차별 의도는 없었다"며 "기혼 지원자를 구분하기 위한 명칭일 뿐이며, 업무, 급여, 승진 경로는 다른 승무원과 동일하다"고 해명했다. 또한 '항공 이모'라는 표현은 1990년대 중국 항공업계가 섬유공장에서 해고된 여성 노동자를 승무원으로 채용하면서 생겨난 용어라고 설명했다.

한 기혼 여성 승무원은 인터뷰에서 "우리는 신입 졸업자보다 강점이 있다. 육아와 노인 돌봄 경험이 있고, 팀 내에서 자연스럽게 언니 역할을 한다"고 말했다.

춘추항공은 나이 많은 지원자에게 교육비 할인 혜택도 제공하고 있지만, 남성 기혼 승무원 채용 여부는 아직 밝혀지지 않았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

