분당서울대병원 오주한 교수, 대한정형외과학회 이사장 취임…"학술 교류 확…

분당서울대병원 오주한 교수, 대한정형외과학회 이사장 취임…"학술 교류 확대"

기사입력 2025-11-05 08:33


[스포츠조선 장종호 기자] 분당서울대병원 정형외과 오주한 교수가 대한정형외과학회 이사장으로 취임했다. 임기는 2025년 11월 1일부터 1년간이다.

대한정형외과학회는 1만여 명의 정형외과 전문의가 참여하는 정형외과 분야 국내 최고 권위 학회다. 1956년 창립 이래, 진료 및 연구 표준을 확립하고 전문의 교육과 국제 학술 교류를 통해 정형외과학 발전과 국민의 근골격계 건강 증진을 위한 활동을 이어오고 있다.

오주한 교수는 회전근 개 파열, 어깨 인공관절, 견관절 골절, 스포츠 손상 등 견관절 및 스포츠 의학 분야를 선도하는 전문가다. 임상과 기초 연구를 아우르는 폭넓은 연구 성과를 통해 SCI(E)급 국제학술지에 250편이 넘는 주저자 논문을 게재하는 등 국내외에서 탁월한 업적을 이뤄왔다.

국제적으로도 견주관절 분야 세계적 학술지인 '미국견주관절학회지(Journal of Shoulder and Elbow Surgery)' 기초의학 편집장, '미국스포츠의학회지(American Journal of Sports Medicine)' 편집위원으로 활동하며 전문성을 인정받은 바 있다.

또한 대한관절경학회장, 대한견·주관절의학회장, 아시아태평양 관절경·스포츠의학회 조직위원장 등을 역임하며 어깨 질환 치료의 표준화와 학문적 발전에 더불어, 아시아스포츠연맹 부회장 및 세계스포츠의학회 위원, 대한스포츠의학회 부회장, 한국야구위원회(KBO) 의무위원장, 대한빙상연맹 부회장 및 의무위원장, 대한수영연맹 의무과학훈련위원장 등으로 활동하며 스포츠 손상 예방과 재활 치료 분야에 기여해 온 업적을 인정받아 이사장직에 취임하게 됐다.

오주한 교수는 "오랜 역사를 지닌 대한정형외과학회를 이끌게 되어 막중한 책임감을 느낀다"며, "회원 간 소통과 협력을 강화하고, 국제 학술 교류 확대를 통해 한국 정형외과학의 위상을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com


오주한 교수

