문종호 순천향대 부천병원장, 카자흐스탄 국립의대 명예교수 위촉

기사입력 2025-11-05 17:44


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부천병원(병원장 문종호)은 4일 카자흐스탄 국립의과대학교 마랏 쇼라노프(Marat Shoranov) 총장이 병원을 방문해 문종호 병원장에게 명예교수 위촉장을 수여했다고 밝혔다.

이번 방문은 'QS Higher ED Summit: Asia Pacific 2025' 참석차 방한한 쇼라노프 총장이 순천향대 부천병원과의 국제 의료 협력 강화를 논의하기 위해 이뤄졌다. 카자흐스탄 국립의과대학교(KazNMU)는 1931년 설립된 카자흐스탄 최초의 의과대학으로, 약 1만 5000명의 학생과 1500명의 교원이 재직 중이다. 쇼라노프 총장은 카자흐스탄 보건부 제1차관을 역임한 보건정책 전문가로 2022년부터 총장을 맡고 있다.

순천향대 부천병원과 카자흐스탄 국립의대는 2023년 4월 국제 의료 협력 양해각서(MOU)를 체결한 이후, 병원 경영자 프로그램 공동 운영 등 활발한 협력을 이어오고 있다.

이날 위촉식에는 순천향대 부천병원 문종호 병원장, 김형철 국제의료협력특임실장, 이종식 사무처장 등 주요 보직자가 참석했으며, 카자흐스탄 국립의대 측에서는 쇼라노프 총장과 카리바예프(Karibaev) 국제협력부장이 함께했다. 행사는 병원 소개와 협력 논의, 명예교수 위촉식, 병원 시설 투어 등이 진행됐다.

문종호 병원장은 "명예교수 위촉을 계기로 두 기관이 의료 인력 양성, 임상 연구, 스마트 의료 등 교육·연구·진료 전 분야에서 실질적인 협력을 강화하길 기대한다"며 "카자흐스탄을 비롯한 중앙아시아 지역과의 국제 의료 네트워크를 지속적으로 확대해, 현지에서 치료가 어려운 중증 환자들의 건강 회복에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편, 순천향대 부천병원은 카자흐스탄과 교류를 통해 ▲현지 의료인 명예교수 위촉 및 연수 프로그램 운영 ▲카자흐스탄 환자 치료 및 영상협진센터 운영 등 다양한 국제 협력 사업을 추진해 왔다. 부천시와 함께 구축한 국제 의료 네트워크를 통해 카자흐스탄 위암 환자를 성공적으로 치료해 현지 언론의 주목을 받기도 했다.
장종호 기자


문종호 순천향대 부천병원장(왼쪽)과 마랏 쇼라노프 카자흐스탄 국립의대 총장


