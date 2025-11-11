한림대의료원 4개 병원, 만성폐쇄성폐질환·천식·결핵 적정성 평가 3개 부…

한림대의료원 4개 병원, 만성폐쇄성폐질환·천식·결핵 적정성 평가 3개 부문 최고등급 획득

기사입력 2025-11-11 12:41


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원(의료원장 김용선)이 건강보험심사평가원(이하 심평원)의 만성폐쇄성폐질환·천식·결핵 적정성 평가에서 최고등급을 획득하며 호흡기질환 전문 진료 역량을 입증했다.

한림대학교성심병원, 한림대학교강남성심병원, 한림대학교춘천성심병원, 한림대학교동탄성심병원은 심평원이 발표한 2024년 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가(10차)와 천식 적정성 평가(11차)에서 모두 최고등급인 1등급을 받았다.

이번 평가는 2024년 1월부터 12월까지 각각 만성폐쇄성폐질환과 천식을 진료한 의료기관을 대상으로 실시됐으며 만성폐쇄성폐질환은 6466개소, 천식은 17186개소가 평가에 포함됐다.

만성폐쇄성폐질환은 평가 지표(▲폐기능검사 시행률 ▲지속방문 환자비율 ▲흡입기관지확장제 처방 환자비율)와 모니터링 지표(▲COPD로 인한 입원경험 환자비율 ▲COPD로 인한 응급실 방문경험 환자비율 ▲흡입기관지확장제 처방일수율) 등 총 6가지 지표로 평가를 진행했다.

그 결과 한림대성심병원, 한림대강남성심병원, 한림대춘천성심병원, 한림대동탄성심병원 등 4개 병원 모두 6회 연속 1등급을 획득해 만성폐쇄성폐질환에 대한 전문 역량을 가진 의료기관임을 입증했다. 특히 한림대동탄성심병원은 종합점수 96.3점을 기록해 동종 병원 평균(80.9점)을 크게 상회했다.

천식 적정성 평가는 평가지표 3항목과 모니터링 지표 5항목 등 총 8개 기준으로 실시됐다. 평가 결과 한림대성심병원, 한림대강남성심병원, 한림대춘천성심병원, 한림대동탄성심병원 등 4개 병원이 1등급을 획득했다. 특히 한림대강남성심병원은 ▲흡입스테로이드(ICS) 처방 환자비율에서 동종평균(83.5%)보다 높은 97.3%를 기록했으며, 한림대춘천성심병원은 ▲폐기능검사 시행률과 ▲ICS 처방 환자비율 항목에서 우수한 성적을 받으며 적절한 환자 서비스를 제공한 의료기관으로 평가받았다.

2024년 결핵 적정성 평가(7차)에서는 한림대성심병원과 한림대동탄성심병원이 1등급을 획득했다.

평가는 전국 505개소의 요양기관을 대상으로 평가 지표(▲결핵균 확인검사 실시율 ▲통상감수성검사 실시율 ▲신속감수성검사 실시율 ▲약제처방 일수율)와 모니터링 지표(▲치료성공률) 등 총 5개 지표로 진행됐다.

그 결과 한림대성심병원은 97.5점으로 전체 평균(94.5점)보다 크게 앞섰으며, 한림대동탄성심병원도 95.1점으로 전체 평균보다 높은 점수를 기록했다. 특히 한림대성심병원은 결핵균확인검사 실시율(100%)과 약제처방 일수율(98.9%)에서 높은 평가를 받았으며, 한림대동탄성심병원도 결핵균확인검사 실시율(97.6%)과 약제처방 일수율(96.2%)에서 동종 평균을 상회했다. 특히 모니터링 지표인 치료성공률(확진 후 1년 이내)에서 한림대동탄성심병원은 동종 평균(78.3%)보다 높은 86.7%를 기록해 효과적인 결핵 치료 성과를 보였다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대의료원 산하 4개 병원

스포츠 많이본뉴스
1.

"강백호 오면 레이예스는?" 김태형 감독의 즐거운 상상, 롯데는 '역대급 세일' 기회를 잡을 수 있을까 [미야자키리포트]

2.

'최대어 박찬호 거취' 이들보다 궁금할까…'KIA 차기 유격수' 경쟁 이보다 치열할 수 없다

3.

지금까지 이런 투수는 없었다! 역대급 투수들과 비교 거부 → "웃겨요" 김원형 감독, 미야자키서 보물을 발견했다

4.

"흥민 형, 나도 토트넘 떠나" 英 단독, 출전 '제로'에도 상종가…'눈물 펑펑' FA, 갈라타사라이 '파격' 3년 계약 제안

5.

MLS컵도 SON 천하! 손흥민, 美언론 오피셜→가을축구 파워랭킹 3위 '등극'!...1위는 'GOAT', 2위는 '신인상'

