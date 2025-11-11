부민병원·단국대 연구팀, 무릎관절 주사제 혼합물 분석결과 발표

기사입력 2025-11-11 12:42


[스포츠조선 장종호 기자] 서울부민병원과 단국대학교 공동 연구팀이 관절염 치료 주사제의 핵심 성분조합을 과학적으로 분석한 결과를 네이처 자매지인 사이언티픽 리포츠(Scientific Reports) 2025년 10월호에 게재했다.

무릎관절염 환자에게 널리 사용되는 히알루론산 '연골 주사'는 관절의 마찰을 줄이고 통증을 완화하는 대표적인 치료법으로 관절에 점성이 높은 물질을 주입해 마찰을 줄이고 충격을 흡수하도록 돕는다.

하지만 기존 히알루론산 제형은 체내에서 빠르게 분해되어 효과가 오래 지속되지 않는 한계가 있었다.

이를 개선하기 위해 화학적으로 결합된 교차결합 히알루론산이 개발됐지만, 점도는 향상된 반면 장기적 안정성과 점탄성(변형 시 점성과 탄성을 같이 보이는 성질)회복 면에서는 여전히 개선의 여지가 있었다.

또한 이들 성분을 혼합했을 때의 물리적 특성은 제대로 연구되지 않았다.

이러한 한계를 극복하기 위해 서울부민병원 인공관절센터 서동환 박사와 단국대학교 송영석 교수 연구팀은 새로운 조합물인 폴리뉴클레오타이드와 교차결합 히알루론산(PN/BDDE-HA)복합제의 물리적 특성을 세계 최초로 체계적으로 분석했다.

연구팀은 실제 무릎 관절의 평균 온도(31.4℃)에서 단순 전단(각 물질의 점도 변화), 진동 전단(탄성과 점성의 균형 평가), 3단계 틱소트로피(구조가 무너진 뒤 회복되는 속도 측정)시험을 수행했다.

실험 결과, 폴리뉴클레오타이드와 교차결합 히알루론산 복합제(PN/BDDE-HA)는 기존 히알루론산 및 교차결합 히알루론산 보다 뛰어난 점도와 탄성, 그리고 구조적 안정성을 동시에 확보한 것으로 나타났다.


특히 반복되는 하중 환경에서도 형태 유지력이 높아 장시간 윤활 및 충격 흡수 기능을 지속할 수 있는 가능성이 입증됐다.

연구를 주도한 단국대 고분자시스템공학부 송영석 교수는 "이번 연구는 향후 임상 적용을 위한 기초 자료를 제공하는 한편, 조성비와 물성 최적화를 통해 더 우수한 제형 개발로 이어질 것"이라고 강조했다.

서울부민병원 서동환 박사는 "폴리뉴클레오타이드와 교차결합 히알루론산의 혼용 혹은 병용은 기존 주사요법의 단점을 보완하면서 장기 내구성, 항염효과, 조직 재생 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이번 연구는 국내 임상의학과 재료공학의 융합을 통해 탄생한 대표적 성과로, 향후 무릎관절염 환자에게 보다 오랜 기간 지속적이고 효과적인 통증 완화 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


부민병원·단국대 연구팀, 무릎관절 주사제 혼합물 분석결과 발표
관절염 치료 주사제의 핵심 성분조합을 과학적으로 분석한 결과를 발표한 서울부민병원 서동환 박사(왼쪽)와 단국대 송영석 교수.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 집안 '히틀러 초상화' 논란에 "작품은 작품으로 이해해주길"

2.

이호철, 학폭 피해자였다.."당해봐서 알아..정말 힘들어" 울컥 (귀묘한 이야기)

3.

이광기, 7세 子 잃고 죄책감에 극단적 선택 시도 고백 "봉사로 극복..보험금 전액 기부"

4.

차은우 훈남 동생, AI 전문가로 콘퍼런스 강연 "형 위해 만든 AI"

5.

김일우 '전 부인 vs 현 여친' 3자 대면에 당황..급기야 대출 플러팅 터졌다(신랑수업)

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 집안 '히틀러 초상화' 논란에 "작품은 작품으로 이해해주길"

2.

이호철, 학폭 피해자였다.."당해봐서 알아..정말 힘들어" 울컥 (귀묘한 이야기)

3.

이광기, 7세 子 잃고 죄책감에 극단적 선택 시도 고백 "봉사로 극복..보험금 전액 기부"

4.

차은우 훈남 동생, AI 전문가로 콘퍼런스 강연 "형 위해 만든 AI"

5.

김일우 '전 부인 vs 현 여친' 3자 대면에 당황..급기야 대출 플러팅 터졌다(신랑수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

양키스까지 붙었다! 김하성 대반전, '뉴욕의 연인' 되나 → "시장 가치 더욱 높아질 것"

2.

'최대어 박찬호 거취' 이들보다 궁금할까…'KIA 차기 유격수' 경쟁 이보다 치열할 수 없다

3.

토트넘 손흥민 10년 찬밥대우 또또또 들통, EPL 득점왕+주장에도 재계약 없더니...'유리몸+감독 무시' 핵심 센터백 연봉 초대박 상승 예정

4.

황재균 신뢰했던 노감독의 SF 복귀, 빅리그 3년 차 이정후에게도 큰 힘이 돼줄까

5.

'손흥민 후배 제외' 김 빠진 가나? 큰 게 온다…"獨출신 DF, 한국전서 첫 선"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.