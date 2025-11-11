변호사 시험 떨어진 유명 배우, 비키니 '위로'…"거의 합격할 뻔, 끝까…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 배우·모델·인플루언서·사업가 등 다양한 활동을 하고 있는 킴 카다시안(45)이 변호사 시험에 떨어진 후 SNS에 비키니 사진을 게시해 눈길을 끌고 있다.
그녀는 작은 금속 장식이 달린 검은색 비키니를 입은 모습과 함께 고급 리조트와 풍선 장식이 담긴 사진을 SNS에 공개했다.
이보다 하루 전에는 캘리포니아 주 변호사 시험에 다시 한번 불합격했다는 사실을 전하기도 했다.
킴은 2019년 패션 잡지 보그와의 인터뷰에서 변호사가 되겠다는 포부를 처음 밝힌 바 있으며, 2021년 12월 예비 변호사 시험을 4번째 도전 끝에 통과했다. 이후 2025년 5월 법학 학위를 취득했지만, 최종 변호사 시험은 아직 통과하지 못한 상태다.
그녀는 "실패는 실패가 아니라 연료다. 이번에 거의 합격할 뻔했기에 더더욱 동기부여가 된다"며 "끝까지 도전하겠다"고 다짐했다.
한편, 킴은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '올즈 페어: 여신의 재판'에서 이혼 전문 변호사 역을 맡았다.
그녀의 아버지 로버트 카다시안은 전직 변호사로, O.J 심슨 사건 재판을 맡았던 것으로 알려져 있다.
