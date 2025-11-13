대한지방줄기세포학회 공식 출범…초대 회장에 김정은 365mc 지방줄기세포센터 대표원장

기사입력 2025-11-13 12:12


[스포츠조선 장종호 기자] 국내 재생 의료·지방 의학 분야 전문가들이 모여, 지방줄기세포 연구와 임상을 아우르는 통합 의학 플랫폼이 구축됐다.

국내 저명 재생 의료계 인사들이 참여하는 '대한지방줄기세포학회'가 공식 출범한 것.

해당 학회는 지난 2일 서울 그랜드 머큐어 앰배서더 임피리얼 팰리스에서 열린 '대한지방줄기세포학회 창립총회'를 통해 학회 발족 소식을 알리고, 본격적인 활동에 나선다고 13일 밝혔다. 이날 초대 회장으로는 365mc올뉴강남본점 김정은 대표원장(365mc 지방줄기세포센터 대표원장 겸임)이 선출됐으며, 팽팽클리닉(팽팽의원) 조민영 대표원장이 부회장으로 위촉됐다.

이외에도 지방줄기세포를 재생 치료에 활발히 활용하고 있는 가정의학과, 정형외과, 재활의학과, 일반외과, 성형외과 등 다양한 임상 과목의 전문의들이 상임이사로 참여해 학회의 초석을 다질 예정이다.

김정은 초대 회장은 인사말을 통해 "대한지방줄기세포학회는 지방을 인체 재생의 핵심 자원으로 보고, 기초부터 임상까지 연구 성과를 공유하는 학술의 장을 지향한다"며 "과학적 근거와 안전성을 최우선으로, 지방줄기세포 치료의 표준화와 글로벌 학문 발전을 이끌어가고자 한다"고 전했다.

이 밖에도 학회에는 분당서울대병원 피부과 허창훈 교수, 고려대 의과대학 서홍석 명예교수(순환기내과 전문의)를 비롯, 국내 주요 대학병원 연구진과 재생의학 분야 권위자들이 고문 및 자문교수로 참여한다. 이날 현장에서 학회 관계자들은 지방줄기세포의 임상 적용 가능성과 향후 연구 방향에 대해 폭넓게 논의하며, 학회의 출범이 국내 재생의학 발전의 전환점이 될 것이라는 데 뜻을 모았다.

지방에는 골수보다 약 500배, 제대혈보다 약 2만5000배 많은 줄기세포가 함유된 것으로 보고된다. 높은 세포 수율 덕분에 줄기세포 배양이 법적으로 제한된 국내 의료 환경에서도 현실적인 치료 대안으로 주목받고 있다. 또한 지방줄기세포는 뱅킹을 통해 장기 동결 보관이 가능하며, 최대 23년까지 보관할 수 있다는 연구 결과도 보고된 바 있다.

김 회장은 "대한지방줄기세포학회는 정기 학술대회와 연구 협의체를 통해 지방줄기세포의 안전성 검증과 임상 가이드라인, 기술 표준화를 추진할 것"이라며 "학회를 통해 인류의 건강 회복을 극대화한다는 철학을 이어가며, 국민 건강 증진과 의학 발전에 기여할 수 있도록 학문적 교류와 연구 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


대한지방줄기세포학회 공식 출범…초대 회장에 김정은 365mc 지방줄기세포…
2일 서울 그랜드 머큐어 앰배서더 임피리얼 팰리스에서 열린 '대한지방줄기세포학회 창립총회'에서 학회 임원진이 단체사진을 촬영하고 있다.  사진제공=대한지방줄기세포학회


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'100억 건물주' 장성규, 선물 옵션으로 돈 전부 날렸다 "청산된 거 처음"

2.

'장광 딸' 미자, 금수저라 MBC 왕따 당했는데 "집 망해 빚더미, 빨간 딱지 붙어" ('나래식')

3.

'80세' 선우용여 숨겨둔 양아들 정체, 알고보니 유명 호텔 셰프..."13년 인연"

4.

빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"

5.

쯔양 "힘든 시기 박명수가 먼저 연락...비도 현실적 조언해 줘" ('배달왔수다')

연예 많이본뉴스
1.

'100억 건물주' 장성규, 선물 옵션으로 돈 전부 날렸다 "청산된 거 처음"

2.

'장광 딸' 미자, 금수저라 MBC 왕따 당했는데 "집 망해 빚더미, 빨간 딱지 붙어" ('나래식')

3.

'80세' 선우용여 숨겨둔 양아들 정체, 알고보니 유명 호텔 셰프..."13년 인연"

4.

빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"

5.

쯔양 "힘든 시기 박명수가 먼저 연락...비도 현실적 조언해 줘" ('배달왔수다')

스포츠 많이본뉴스
1.

발빠르게 움직였다! '1호' 주인공은 한화…154㎞ 대만 좌완 영입 "팬 열정 사랑 대단한 팀" [공식발표]

2.

이정후 연봉만 324억인데, FA 최대어 사냥 늘 실패한 SF 카일에 5890억 쓴다고? "재정 압박 크다" 美

3.

"야마모토급이다" 슈퍼에이전트의 일본인 투수 홍보법. 월드시리즈 MVP와 동급 강조

4.

'그깟 감독상이 뭐라고' 로버츠는 왜 1표도 받지 못했을까? 우승 후보가 우승했을 뿐

5.

한화 이어 KT도 150㎞ 강속구 투수 아시아쿼터 영입, 日 독립리그 출신 스기모토 코우키 "충분히 경쟁력 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.