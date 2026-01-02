"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후…

"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후원 파트너십, "콜라보 마케팅도 계획"
|3일 수원월드컵경기장에서 열린 K리그 승강 PO 1차전 수원 삼성과 제주 SK의 경기. 수원 일류첸코가 헤더를 시도하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com
[스포츠조선 정현석 기자]영국 정통 축구 브랜드 엄브로(UMBRO)가 K리그 명문 구단 수원삼성 블루윙즈와 공식 용품 후원 파트너십을 체결하며 본격적인 협업에 나선다.
이번 파트너십은 100년의 역사를 자랑하는 글로벌 축구 브랜드 엄브로와 두터운 팬덤을 보유한 축구 명가의 철학과 전통을 공유하는 계기가 될 전망. 엄브로는 이번 협약을 통해 수원삼성 선수단이 최상의 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 기능성과 디자인을 겸비한 고품질 용품을 전폭 지원한다.
전 세계 축구 역사를 함께 한 엄브로는 수원삼성이 가진 고유의 정체성과 팬덤의 열정을 브랜드 디자인 철학에 녹여낼 계획. 엄브로 특유의 클래식한 감성과 세련된 실루엣을 반영한 새로운 유니폼 라인업이 팬들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 것으로 기대된다.
팬들과의 접점을 넓히기 위한 다양한 마케팅 프로모션도 예정돼 있다. 엄브로는 수원삼성 팬들을 위한 전용 온·오프라인 이벤트를 개최하고, 구단의 상징적인 요소들을 재해석한 특별 콜라보레이션 라이프스타일 웨어를 출시하는 등 다각적인 마케팅 활동을 펼칠 예정.
|사진제공 = 엄브로(UMBRO)
엄브로 관계자는 "K리그 역사에서 빼놓을 수 없는 '축구 명가' 수원삼성과 함께하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며, "엄브로가 오랫동안 쌓아온 축구 헤리티지를 기반으로 수원삼성의 팬들에게 자부심을 줄 수 있는 결과물을 선보이고, 적극적인 마케팅을 통해 강력한 시너지를 창출하겠다"고 강조했다.
